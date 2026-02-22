Antena Meniu Search
În Capitală, avem cel mai consistent strat de zăpadă din sudul ţării. 36 de centimetri. O "fericire", dacă te gândeşti că mâine începe şcoala. Totuşi, până mâine, putem să ne bucurăm. Parcurile sunt pline de copii. Iar orice munte de zăpadă devine derdeluş. 

de Ana Grigore

la 22.02.2026 , 16:32

Pârtia din Parcul Tineretului este plină de copii. Copiii au venit cu săniile, se joacă cu bulgări, fac oameni de zăpadă și se bucură de această vreme superbă de iarnă. Este cald în Capitală, soarele este puternic, cald pentru această perioadă din an, 3 grade.

Soarele, vă spuneam, a ieșit din nori și s-a oprit ninsoarea. A nins două nopți și o zi în București. Stratul de zăpadă a atins 30 de centimetri, peste cel depus zilele trecute, în primul episod de iarnă.

Așadar, foarte multe familii se bucură de ultima zi de vacanță aici, în Parcul Tineretului, pentru că de mâine copiii se vor întoarce în bănci.

