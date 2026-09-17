Guvernul ucrainean a adoptat bugetul pentru anul 2027, ce are nevoie de o finanţare externă de 45,8 miliarde de euro şi include cheltuieli militare record, la peste patru ani şi jumătate de la începerea invaziei ruse, transmite France Presse.

Ucraina are nevoie de o finanţare externă de 46 mld. € la anul. Cheltuieli militare record în bugetul pe 2027 - Sursa: Profimedia

"Este prevăzută mobilizarea de fonduri provenind de la Uniunea Europeană, de la ţările G7, de la Fondul Monetar Internaţional, de la Banca Mondială, de la Regatul Unit şi alţi partaneri internaţionali'', indică documentul ce poate fi consultat pe website-ul Ministerului de Finanţe.

Principalul sector al cheltuielilor este reprezentat de apărare şi securitate, cu 95,9 miliarde de euro prevăzute, în creştere cu 11,9% în raport cu 2026. Această sumă reprezintă 43,8% din produsul intern brut al Ucrainei, o proporţie record de la începerea războiului şi cea mai ridicată din lume.

Pentru comparaţie, cheltuielile militare ale Rusiei constituie oficial 5,5% din PIB în bugetul pentru 2026 şi sunt prevăzute scăderi în bugetul pentru 2027, potrivit unei analize realizate de cotidianul de opoziţie Novaia Gazeta.

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Preşedinta comisiei de buget din parlamentul ucrainean, Roksolana Pidlasa, a anunţat joi că guvernul a fost nevoit să amâne până în decembrie o parte a cheltuielilor prevăzute pentru pregătirea ţării pentru iarnă, în special pentru a apăra infrastructura energetică, din cauza lipsei fondurilor.

Pidlasa spusese că fiecare zi de război o costă pe Ucraina în jur de 165 de milioane de euro şi că ţara nu este în măsură să acopere singură aceste costuri.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat marţi că are în vedere luarea unor măsuri ''dificile şi impopulare pentru a acoperi'' deficitul bugetar.

Ucraina, care depinde în mare parte de ajutorul financiar de la aliaţii occidentali pentru a face faţă invaziei ruse, se confruntă cu o situaţie economică care se degradează.