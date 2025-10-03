Vreme deosebit de rece, ploi, intensificări ale vântului şi ninsori

Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă de joi, de la ora 10.00, până vineri, la ora 23.00, în centrul şi estul Munteniei şi în Dobrogea. Aici, cantităţile de apă vor fi de 25...35 l/mp şi local de 40...50 l/mp.

În acelaşi interval, va fi Cod portocaliu de ploi importante cantitativ în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova, unde se vor acumula cantităţi de apă de 70...80 l/mp şi izolat de peste 90 l/mp.

De joi, de la ora 18.00, până vineri, la ora 21.00, va fi Cod roşu de ploi abundente în judeţele Dolj şi Olt, unde se vor acumula cantităţi de apă de 100...110 l/mp.

O altă avertizare Cod galben, dar vizând intensificări ale vântului, va fi în vigoare de joi, de la ora 10.00, până vineri, la ora 23.00.

”Vântul va prezenta intensificări în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei şi în sudul Moldovei cu viteze de 50...70 km/h”, au transmis meteorologii.

Totodată, ei au emis Cod portocaliu privind intensificări puternice ale vântului, de joi, de la ora 20.00, până vineri, la ora 23.00, în judeţele Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Buzău, Ilfov, în municipiul Bucureşti şi în zona de litoral a judeţelor Constanţa şi Tulcea. Aici, vântul va avea intensificări puternice şi susţinute, cu rafale de 70...90 km/h.

Un alt Cod galben, vizând ninsori temporar viscolite şi strat de zăpadă, va fi în vigoare de joi, de la ora 10.00, până vineri, la ora 23.00.

”În estul Carpaţilor Meridionali şi în Carpaţii de Curbură, la altitudini în general de peste 1500 m va ninge temporar viscolit (rafale de 50...70 km/h) şi se va depune strat de zăpadă (10...30 cm)”, a arătat ANM.

În acelaşi interval, va fi Cod portocaliu de ninsori abundente, temporar viscolite şi strat consistent de zăpadă la altitudini de peste 1500 m, în zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu şi Braşov. Aici, în general la altitudini de peste 1.500 de metri, va ninge abundent, temporar viscolit (rafale de 70...80 km/h) şi se va depune strat consistent de zăpadă de 30...50 cm.

O atenţionare Cod galben privind ploi însemnate cantitativ va fi valabilă de vineri, de la ora 23.00, până sâmbătă, la ora 10.00.

”În intervalul menţionat vor fi ploi însemnate cantitativ în estul şi nord-estul Munteniei, în Dobrogea, în sudul şi centrul Moldovei. Cantităţile de apă vor fi de 25...35 l/mp şi local de 40...50 l/mp”, a transmis ANM.

În zona municipiului Bucureşti, de joi, de la ora 10.00, până vineri dimineaţă, vremea va fi închisă, vântoasă şi deosebit de rece pentru începutul lunii octombrie. Va ploua în cea mai mare parte a intervalului, iar cantităţile de apă vor fi de 10...15 l/mp. Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală ziua de până la 50...55 km/h, iar seara şi noaptea de până la 70...75 km/h. Temperatura maximă va fi de 10...11 grade şi cea minimă de 4...6 grade.

De vineri dimineaţă până sâmbătă, la ora 10.00, vremea se va menţine închisă, vântoasă şi deosebit de rece. Va continua să plouă, însemnat cantitativ (25...40 l/mp). Vântul va avea intensificări, mai susţinute pearcursul zilei, când la rafală se vor atinge viteze de 70...90 km/h. Temperatura maximă va fi de 10...12 grade, iar cea minimă de 8...9 grade.