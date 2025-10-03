Antena Meniu Search
Observator » Evenimente » Fenomene extreme în România. Peste 100 de copaci doborâți, zeci de maşini avariate, viscol în jumătate de țară

Live Text Fenomene extreme în România. Peste 100 de copaci doborâți, zeci de maşini avariate, viscol în jumătate de țară

A doua lună de toamnă a început cu vreme rea! Ninsorile şi ploile au pus din nou stăpânire pe ţara noastră. În timp ce la munte iarna pare că nu mai are răbdare până să îşi intre în drepturi şi a nins ca într-o adevărată zi de sărbătoare, în sudul ţării, oamenii au primit averizări de vijelii, vânt şi frig.

de Redactia Observator

la 03.10.2025 11:20
03.10.2025, 11:27

Temperatură de zero grade în Bucureşti

Temperaturile resimțite vineri dimineaţă la ora 9:00 

  • 0 grade București
  • 0 grade Videle
  • 1 grad Turnu Măgurele
  • 1 grad Giurgiu
  • 1 grad Călărași
  • 1 grad Oltenița
  • 1 grad Urziceni
  • 2 grade Craiova
  • 2 grade Pitești
  • 2 grade Slatina
  • 3 grade Ploiești
  • 3 grade Buzău

Între 2 octombrie, ora 10:00, și 4 octombrie, ora 10:00, România va fi afectată de un episod de vreme deosebit de rece și instabilă, anunţă meteorologii.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 15 grade Celsius, ușor mai ridicate în Dobrogea, unde se pot atinge 17–20 de grade, iar minimele se vor situa între 0 și 10 grade. Ploile se vor extinde treptat în toată țara, urmând să se acumuleze cantități importante de apă, de 25–50 l/mp, iar în sud chiar 70–90 l/mp.

La munte meteorologii anunţă precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit, cu depunerea unui strat de zăpadă. Vântul va sufla cu intensificări în sud, est, la munte și izolat în rest, cu rafale de 45–55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea poate depăși 60–70 km/h.

03.10.2025, 11:10

Bilanţul pompierilor: 107 copaci prăbușiți, 100 maşini avariate

În ultimele 24 de ore, pompierii militari au fost prezenți la datorie pentru asigurarea intervenției imediate la cele peste 1.200 situații de urgență produse la nivel național.

În acest interval de timp, echipajele de stingere au lichidat cele 71 incendii izbucnite în diverse zone ale țării, limitând astfel propagarea flăcărilor la vecinătăți.

Concomitent cu aceste tipuri de acțiuni, echipajele SMURD au acționat în peste 1.000 misiuni pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora 1.036 de persoane au fost asistate medical. 

De asemenea, salvatorii au intervenit în 2 situații pentru descarcerarea victimelor accidentelor rutiere și în peste 150 de misiuni pentru protecția comunităților.

Pe timpul misiunilor desfășurate, 7 persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompierii militari. 

Concomitent cu aceste misiuni, pompierii militari au acționat pentru înlăturarea efectelor produse de vremea rea. Astfel, urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice, în perioada 02.10.2025, ora 10:00,  03.10.2025, ora 10:00, s-au înregistrat efecte în 27 localități din 7 județe (BR, CT, DJ, DB GR, IF, TR) și municipiul București, unde colegii noștri au intervenit pentru evacuare apei din 1 casă și 4 curți inundate, precum și pentru degajarea a 107 copaci prăbușiți, 1 panou publicitar, 4 elemente de construcție, fiind avariate 100 autoturisme.

Totodată, în ceea ce privește avertizarea populației, în cursul zilei de ieri, au fost transmise 8 mesaje RO-ALERT, dintre care 5 mesaje au semnalat prezența animalelor periculoase în localități din județele Argeș și Harghita, 2 mesaje au vizat efectele produse ca urmarea a fenomenelor meteorologice periculoase, în localități din județele Dolj și Olt, iar 1 mesaj a semnalat dispariția unui minor, în județul Prahova.

03.10.2025, 10:40

Copac prăbușit pe un autoturism în mers pe Splaiul Unirii, o persoană rănită

Un copac s-a prăbușit pe un autoturism aflat în mers pe Splaiul Unirii, din Capitală. Două persoane fiind în mașină, dintre care una a suferit leziuni ușoare. Bucureștiul se află sub avertizare cod portocaliu de vreme rea până vineri seara.

Incidentul a avut loc vineri, când rafalele puternice au doborât un copac direct peste un autoturism aflat în circulație pe Splaiul Unirii.

În vehicul se aflau două persoane, dintre care una a fost rănită ușor și primește îngrijiri medicale la fața locului. ISU București-Ilfov anunța anterior că vineri, pe durata codului portocaliu de intensificări puternice ale vântului, între orele 6.00 și 10.00, pompierii au avut 86 de intervenții în București și Ilfov.

76 dintre acestea au fost în București, din care 60 îndepărtarea unor copaci căzuți, 10 pentru elemente de construcție desprinse și 6 pentru cabluri electrice afectate.

În urma acestora au fost avariate 74 de autoturisme.

03.10.2025, 10:10

Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov, zeci de intervenţii în desfăşurare

Intervenţiile pompierilor continuă pentru degajare de arbori sau stâlpi căzuţi ori aflaţi în pericol de a se prăbuşi.

Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului portocaliu, intensificări puternice ale vântului, astăzi, 03.10.2025, în intervalul orar 06:00-10:00, pompierii ISU B-IF au gestionat 86 de intervenții în București și Ilfov, astfel:

76 de cazuri în București, după cum urmează: 

  •  60 pentru copaci căzuți  ();
  •  10 pentru elemente de construcție desprinse;
  •  6 pentru cabluri electrice afectate.

În urma acestora au fost avariate 74 de autoturisme.

10 cazuri în Ilfov după cum urmează: 

  •  5 pentru copaci căzuți;
  •  3 pentru elemente de construcție desprinse;
  •  2 pentru cabluri electrice afectate.

În urma acestora au fost avariate 2 autoturisme.

ISU Bucureşti-Ilfov a anunţat că, vineri dimineaţă, se intervine în mai multe zone:

  • - Str. Albinesti - copac căzut pe auto;
  • - ⁠Str. Radu Constantin - copac căzut pe auto;
  • - ⁠Sos. Ştefan cel Mare - copac căzut ;
  • - ⁠Cal. Moşilor - copac căzut pe auto;
  • - ⁠Siliştea Ciolpani - stâlp pericol de cădere;
  • - ⁠Str. Iacob Negruti - copac căzut pe auto
  • - ⁠Splaiul Independenţei  - element de construcţie care stă să cadă;
  • - ⁠aleea Someşul Cald - copac căzut;
  • - ⁠B dul Camil Resu  - copac căzut pe auto;
  • - ⁠Popesti Leordeni - copac căzut pe auto;
  • - ⁠Aleea Moldoviţa - copac căzut pe auto
  • - Aleea Valea Bujorului - copac căzut;
  • • ⁠B-dul Timişoara - copac căzut;
  • - ⁠Drumul Taberei - copac căzut pe auto;
  • - ⁠Sos Virtuţii x Sos. Uverturii - cărămizi căzute de la un balcon pe auto;
  • - ⁠Piaţa Pache Protopopescu - tablă de pe acoperiş care stă să cadă
03.10.2025, 09:40

Cod portocaliu în Teleorman: case fără curent, copaci căzuți și stâlpi avariați

Pompierii militari și autoritățile locale intervin pentru degajarea copacilor și remedierea avariilor la rețeaua electrică, peste 6.500 de abonați fiind afectați, în urma condițiilor meteo cauzate de codul portocaliu de vânt puternic.

Pompierii teleormăneni, alături de autoritățile locale, au intervenit pentru degajarea a cinci copaci căzuți pe carosabil sau pe fire de electricitate, în localitățile Talpa, Trivalea Moșteni, Meri, Siliștea Gumești și Țigănești. În urma intervențiilor, nu au fost înregistrate victime, anunță ISU Telelorman.

Conform datelor furnizate de SGA Teleorman, nivelurile râurilor Călmățui, Vedea și Teleorman se situează mult sub cotele de atenție. Pe partea de infrastructură energetică, vântul puternic a rupt șase stâlpi de electricitate și a provocat 17 deranjamente în 10 localități, lăsând peste 6.500 de abonați fără curent.

Autoritățile reamintesc cetățenilor să fie prudenți în deplasări, să evite zonele cu risc de prăbușire a copacilor sau a stâlpilor de electricitate și să nu atingă firele de curent căzute la pământ.

03.10.2025, 09:00

Viscol şi ninsori şi în Vâlcea

Pe DN 7A, în Voineasa, Vâlcea, mai mulţi copaci au fost doborâţi de rafalele de vânt. Au intervenit drumarii. 

03.10.2025, 08:00

Mai mulţi copaci, doborâţi de viscol în Bucureşti

Mai mulţi copaci au fost doborâţi de vântul puternic, în Bucureşti. În zona Lujerului - Sector 6, mai multe maşin iau fost avariate. 

Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au avut, de joi seară până vineri dimineaţă, 36 de intervenţii pentru a îndepărta efectele provocate de vântul puternic. Cele mai multe - 27 - dintre acestea au fost pentru a îndepărta copaci căzuţi, care au avariat 23 de autoturisme.

Dintre acestea, 28 au fost în Bucureşti: 20 pentru copaci căzuţi (în urma cărora au fost avariate 23 de autoturisme), 3 pentru elemente de construcţie desprinse şi 5 pentru cabluri electrice afectate.

Celelalte opt intervenţii au fost în Ilfov: 7 pentru copaci căzuţi şi una pentru element de construcţie desprins.

Vineri dimineaţă, se intervine în localitatea Măgurele, judeţul Ilfov, strada Atomiştilor - elemente de construcţie desprinse, strada Novaci - copac care stă să cadă, Aleea Călineşti - copac căzut pe carosabil, strada Resiţa - copac căzut pe autoturism, localitatea Corbeanca, judeţul Ilfov, strada Primăverii - copac căzut pe carosabil.

03.10.2025, 07:30

Cod roşu de ploi abundente

Meteorologii anunţă că, până sâmbătă dimineaţă, vremea va fi deosebit de rece şi se vor semnala ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1.500 de metri. De joi seară, judeţele Olt şi Dolj se vor afla sub Cod roşu de ploi abundente, cantităţile de apă urmând să ajungă la 100-110 litri pe metrul pătrat, în timp ce alte judeţe din jumătatea de sud a ţării vor fi sub Coduri portocaliu şi galben de ploi.

Totodată, va fi Cod galben de vânt puternic în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei şi în sudul Moldovei, nouă judeţe şi Capitala fiind sub avertizare Cod portocaliu. Alte avertizări Cod galben şi portocaliu de ninsori vizează estul Carpaţilor Meridionali şi Carpaţii de Curbură, respectiv zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu şi Braşov.

"În intervalul menţionat, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a ţării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 şi 15 grade, mai ridicate în Dobrogea, spre 17...20 de grade, şi minime între 0 şi 10 grade", a arătat ANM.

Astfel, de joi dimineaţă, aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga ţară. Se vor acumula cantităţi importante de apă, de 25...50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70...90 l/mp. La munte vor fi precipitaţii mixte, iar la altitudini de peste 1.500 de metri va ninge, temporar viscolit, şi se va depune strat de zăpadă.

Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte şi izolat în rest, cu viteze, în general, de 45...55 km/h, iar în Muntenia şi Dobrogea de peste 60...70 km/h.

03.10.2025, 07:00

A nins în mai multe zone din ţară

Peisaj de iarnă la început de octombrie pe Transalpina. Drumarii au fost nevoiţi ieri să închidă şoseaua în urma ninsorilor abundente şi a viscolului, iar un şofer a rămas blocat în spatele parapeţilor. La Obârşia Lotrului, a nins fără încetare, iar autorităţile au lucrat neîncetat să deszăpezească drumurile. Misiune care nu a fost deloc uşoară din cauza vântului care sufla cu putere. 

Şi peste Banatul Montan a căzut prima zăpadă. Iar ca în fiecare an, Muntele Semenic a fost primul care a fost „îmbrăcat“ în haine de iarnă.  

La Sinaia şi la Poiana Braşov, ninsoarea de octombrie le-a dat speranţe schiorilor, în timp ce turiştii din Bucovina deja fac repetiţii pentru sărbătorile de iarnă, în decor alb, după ninsorile din ultimele zile.

În zonele din sud, temperaturile au scăzut până la valori de iarnă. La Piteşti, în cea mai friguroasă zi de până acum, căldura din centrale a adus bucurie în apartamentele din oraş.

"Deja am dat drumul la centrală şi bunica mea unde stă are şi ea centrală şi am sfătuit-o să dea drumul pentru că nu are cum să stea aşa. Mai bine plătim, că dacă ar fi să ne îmbolnăvim plătim de două ori mai mult decât o factură la curent", spune o femeie. 

Sudul ţării este plin de avertizări meteo - de la ninsori abundente, până la ploi care vor aduce peste 100 de litri de apă pe metru pătrat în Dolj şi Olt. Localnicii au fost sfătuiţi să nu iasă din case, iar în zonă au fost trimise mai multe echipaje de pompieri din judeţele apropiate, gata să intervină în caz de nevoie.

03.10.2025, 06:50

Vreme deosebit de rece, ploi, intensificări ale vântului şi ninsori

Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă de joi, de la ora 10.00, până vineri, la ora 23.00, în centrul şi estul Munteniei şi în Dobrogea. Aici, cantităţile de apă vor fi de 25...35 l/mp şi local de 40...50 l/mp.

În acelaşi interval, va fi Cod portocaliu de ploi importante cantitativ în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova, unde se vor acumula cantităţi de apă de 70...80 l/mp şi izolat de peste 90 l/mp.

De joi, de la ora 18.00, până vineri, la ora 21.00, va fi Cod roşu de ploi abundente în judeţele Dolj şi Olt, unde se vor acumula cantităţi de apă de 100...110 l/mp.

O altă avertizare Cod galben, dar vizând intensificări ale vântului, va fi în vigoare de joi, de la ora 10.00, până vineri, la ora 23.00.

”Vântul va prezenta intensificări în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei şi în sudul Moldovei cu viteze de 50...70 km/h”, au transmis meteorologii.

Totodată, ei au emis Cod portocaliu privind intensificări puternice ale vântului, de joi, de la ora 20.00, până vineri, la ora 23.00, în judeţele Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Buzău, Ilfov, în municipiul Bucureşti şi în zona de litoral a judeţelor Constanţa şi Tulcea. Aici, vântul va avea intensificări puternice şi susţinute, cu rafale de 70...90 km/h.

Un alt Cod galben, vizând ninsori temporar viscolite şi strat de zăpadă, va fi în vigoare de joi, de la ora 10.00, până vineri, la ora 23.00.

”În estul Carpaţilor Meridionali şi în Carpaţii de Curbură, la altitudini în general de peste 1500 m va ninge temporar viscolit (rafale de 50...70 km/h) şi se va depune strat de zăpadă (10...30 cm)”, a arătat ANM.

În acelaşi interval, va fi Cod portocaliu de ninsori abundente, temporar viscolite şi strat consistent de zăpadă la altitudini de peste 1500 m, în zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu şi Braşov. Aici, în general la altitudini de peste 1.500 de metri, va ninge abundent, temporar viscolit (rafale de 70...80 km/h) şi se va depune strat consistent de zăpadă de 30...50 cm.

O atenţionare Cod galben privind ploi însemnate cantitativ va fi valabilă de vineri, de la ora 23.00, până sâmbătă, la ora 10.00.

”În intervalul menţionat vor fi ploi însemnate cantitativ în estul şi nord-estul Munteniei, în Dobrogea, în sudul şi centrul Moldovei. Cantităţile de apă vor fi de 25...35 l/mp şi local de 40...50 l/mp”, a transmis ANM.

În zona municipiului Bucureşti, de joi, de la ora 10.00, până vineri dimineaţă, vremea va fi închisă, vântoasă şi deosebit de rece pentru începutul lunii octombrie. Va ploua în cea mai mare parte a intervalului, iar cantităţile de apă vor fi de 10...15 l/mp. Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală ziua de până la 50...55 km/h, iar seara şi noaptea de până la 70...75 km/h. Temperatura maximă va fi de 10...11 grade şi cea minimă de 4...6 grade.

De vineri dimineaţă până sâmbătă, la ora 10.00, vremea se va menţine închisă, vântoasă şi deosebit de rece. Va continua să plouă, însemnat cantitativ (25...40 l/mp). Vântul va avea intensificări, mai susţinute pearcursul zilei, când la rafală se vor atinge viteze de 70...90 km/h. Temperatura maximă va fi de 10...12 grade, iar cea minimă de 8...9 grade.

03.10.2025, 06:00

Cod portocaliu de vânt pe litoral

Meteorologii au anunţat cod portocaliu de vânt şi pe litoral până în această seară. Porturile au fost închise. Rafalele sunt de 60-70km/h, valurile atingând până la 6 metri. Sunt anunţate în continuare intensificări puternice ale vântului în Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, municipiul București și în zona de litoral a județelor Constanța și Tulcea. Viscolul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70...90 km/h.

03.10.2025, 05:03

Turist din București, salvat după ce s-a rătăcit pe munte

Un bărbat de 37 de ani a fost recuperat vineri seară de echipa Salvamont Sibiu la Bâlea Lac, după ce s-a pierdut în zona Căldării Laița din cauza lipsei de echipament și a vizibilității reduse. Salvamontiștii atrag atenția asupra riscurilor traseelor montane iarna și recomandă precauție maximă.

Echipa Salvamont Sibiu a intervenit aseară la Bâlea Lac pentru salvarea unui turist de 37 de ani din București, care s-a rătăcit pe munte din cauza lipsei de echipament adecvat și a experienței insuficiente în condiții de iarnă.

Potrivit lui Dan Popescu, șeful Salvamont Sibiu, bărbatul a plecat din zona Turnul Roșu cu intenția de a parcurge creasta, însă a greșit coborârea din Strunga Doamnei, ajungând în firul Căldării Laița pe ninsoare abundentă și ceață.

Alertat că s-a pierdut, acesta a apelat numărul unic de urgență 112. Salvamontiștii l-au găsit ușor hipotermic și l-au transportat în siguranță la baza de la Bâlea Lac.

Specialiștii atrag atenția asupra importanței echipamentului corespunzător, a cunoașterii traseelor și a condițiilor meteo și recomandă evitarea zonelor alpine în condiții de ninsoare, vânt puternic și vizibilitate redusă.

03.10.2025, 03:40

Ninge la Rânca

Pe DN 67C – Transalpina, între kilometrii 24 și 34+800, carosabilul este curat și umed, cu porțiuni izolate unde se găsește un strat subțire de zăpadă tocată, de sub 1 cm. În zonă ninge slab, iar drumarii intervin cu două utilaje cu lamă. Temperatura este de -1°C, cerul s-a înseninat, vizibilitatea este bună, iar vântul nu pune probleme la această oră.

03.10.2025, 03:31

Ninsori și lapoviță în zona montană din Brașov

Joi seara, în zona montană din centrul țării s-au înregistrat precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Acestea au afectat mai multe sectoare de drum din județul Brașov.

Conform informațiilor transmise de DRDP Brașov, sunt vizate următoarele tronsoane: DN73A – Predeal – Râșnov, DN1A – Săcele – Cheia și DN73 – Bran – Fundata.

Pentru menținerea siguranței în trafic, utilajele de deszăpezire intervin constant cu materiale antiderapante.

Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să păstreze o distanță corespunzătoare între vehicule, pentru a evita evenimentele neplăcute.

03.10.2025, 02:40

Mai mulţi copaci doborâţi în Giurgiu

În timpul nopții, pompierii din cadrul ISU Giurgiu au intervenit în localitățile Stejaru, Stănești, Naipu, Greaca, Bucșani și Mironești, unde copaci sau crengi căzute pe carosabil au blocat temporar circulația.

În Buturugeni un arbore s-a prăbușit peste cablurile de electricitate și pe șosea, avariind două autoturisme. La intervenții au au participat echipaje din Detașamentul Giurgiu, Punctul de Lucru Călugăreni, Secția Mihăilești, Punctul de Lucru Greaca și Stația Colibași.

În informarea emisă de ISU Giurgiu, autoritățile au reamintit că județul se află sub incidența unui cod portocaliu de de vânt până la ora 23:00, cu rafale ce pot atinge 70-90 km/h.

Autoritățile recomandă cetățenilor să fie prudenți, să evite zonele cu copaci, stâlpi de electricitate sau construcții periculoase și să nu atingă firele căzute la pământ. De asemenea, au avertizează asupra riscului de incendii, menționând că focul deschis nu este permis în aceste condiții meteo.

