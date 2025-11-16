Zona din România, unde temperaturile ajung azi la 21°C. Ce se întâmplă de mâine, în toată ţara

Frig şi astăzi în zona de sud a României. În schimb, prin zona de sud a Banatului avem astăzi 20-21 de grade, foarte cald pentru acest moment al anului.

În jumătatea nordică, astăzi, o să fie cam înnorat. Meteorologii spun că o să și plouă prin Maramureș, pe spații mici, în Crișana, în Transilvania și în Moldova. Parțial prin centrul, estul țării, un pic de ceață, eventual asociată cu burnița de dimineață.

În jumătatea sudică, pe la deal, pe la munte, vreme aproape frumoasă. Nu-i senin toată ziua, dar e vreme plăcută, temperaturile sunt mari pentru această perioadă, în timp ce pe la câmpie, Câmpia Olteniei, Câmpia Munteniei, zona de sud a Moldovei, zona Dobrogei, vor fi nori joși, o să fie ceață, chiar și burniță. Și în aceste condiții, temperaturile vor fi modeste față de ce se întâmplă în restul țării. Se pornește vântul prin Carpații Orientali și zona mai înaltă a Munților Apuseni.

Cum va fi vremea la începutul săptămânii

Cum va fi vremea la începutul săptămânii

Luni se mai încălzește puțin, și prin Capitală temperatura va ajunge pe la 13-14 grade, din a doua parte a zilei crește instabilitatea atmosferică. Asta înseamnă averse chiar cu tunete și fulgere prin vestul şi nord vestul țării, Banat, Crișana, Maramureș, iar pe timpul nopții și în Oltenia și Transilvania.

Prin jumătatea estică, probabil un pic de ceață de dimineață, după care e un cer mai cu soare, mai cu nor, dar vremea devine mult mai plăcută față de ce avem astăzi. Vedeți că temperaturile sunt în creștere, ajung până pe la 16-17 grade, urmând ca marți, în spatele acestor ploi să pătrundă aerul rece, care va face ca temperaturile în toată jumătatea de nord-vest a țării, deci de pe la Drobeta, Turnu Severin, până în zona Sucevei, să fie zone cu scădere serioasă de temperatură.

În unele cazuri sunt temperaturi cu 9-10 grade mai mici față de cele care se vor registra mâine. Ploile în centrul sudul și estul României, iar pe la munte treptat, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoară. Marți în sud-estul României, în continuare e cald, 18-19 grade, dar vremea miercuri se răcește și pe acolo.

Vremea în Capitală

În zona Capitalei, duminică, avem o maximă de cel mult 10 grade. Ieri au fost 7-8 grade, ca să aveți un termen de comparație. Mai încolo rămâne cu norii, se ridică ceață, dar rămâne cu norii. Mâine se mai încălzește, însă nu vă bucurați, pentru că miercuri sunt 7 grade prognozate pentru zona Bucureștiului, deci din nou se răcește serios.

Și pe la munte, astăzi, e o vreme plăcută, e cald pentru această perioadă, iar în masivele nordice trecător o să plouă slab, iar vântul, să știți că se intensifică prin zona mai înaltă, din Carpații Orientali și prin munții Apuseni, în rafale, undeva între 70 și 90 de km pe oră.

