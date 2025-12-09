Prognoza meteo 9 decembrie 2025 - 5 ianuarie 2026. Cum va fi vremea la începutul anului

În perioada 8 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, ANM anunță temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în toată țara și precipitații deficitare în primele două săptămâni, cu valori apropiate de normal în jurul Crăciunului și la începutul anului.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 8 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, realizată pe baza datelor ECMWF. Estimările arată o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit, cu precipitații reduse în cea mai mare parte a țării în primele două săptămâni ale intervalului.

Săptămâna 8 – 15 decembrie 2025

Va fi foarte cald pentru această perioadă, precipitații puține. Temperaturile vor fi peste media normală, cu abateri pozitive accentuate în zonele montane. Regimul de precipitații va fi deficitar la nivel național.

Săptămâna 15 – 22 decembrie 2025

Valori termice ridicate, precipitații în continuare reduse. Și în această săptămână, temperaturile medii rămân mai ridicate decât standardele climatologice, în special la munte. Precipitațiile vor continua să fie sub nivelul normal pentru întreaga țară.

Săptămâna 22 – 29 decembrie 2025

În această perioadă, temperaturile vor fi ușor peste normal. În preajma Crăciunului, România va avea temperaturi ușor mai ridicate decât media perioadei, cu accent în zonele montane. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal, în mare parte a țării.

Săptămâna 29 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026

Început de an cu vreme blândă. Prima săptămână din 2026 aduce temperaturi ușor peste normalul climatologic, iar precipitațiile se vor situa în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă.

