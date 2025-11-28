Meteorologii anunță ploi puternice, lapoviță și ninsoare în următoarele zile, iar opt județe se află sub cod galben de precipitații însemnate. ANM avertizează că până duminică seara se pot acumula cantități mari de apă, însoțite de vânt și răcire accentuată, potrivit Mediafax.

Cod galben de ploi în aproape toată ţara: cât ţine episodul de vreme rea. Prognoza specială pentru Bucureşti - Shutterstock | Ilustraţie

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo de vreme rea, valabilă până duminică seara, 30 noiembrie, ora 20. ANM a emis și o atenționare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, în vigoare până sâmbătă la ora 10.

Conform informării meteo, temporar va ploua în cea mai mare parte a țării. La munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitații predominant sub formă de lapoviță și ninsoare. Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10-25 de litri pe metru pătrat, iar în regiunile sudice și sud-estice, precum și în zona Carpaților Meridionali, de 35-45 l/mp și local de 60-80 l/mp.

Atenționarea Cod galben vizează zona montană și deluroasă a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău, sudul județului Hunedoara, precum și zona de munte a județului Mehedinți. În aceste zone va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20-30 l/mp și izolat peste 40 l/mp, până vineri dimineață.

Articolul continuă după reclamă

Local și temporar vântul va avea intensificări în regiunile sudice și sud-estice, cu rafale în general de 45-50 km/h. Vremea se va răci vineri, 28 noiembrie, în sud-estul țării.

Prognoză meteo București: temperaturi sub 10 grade

Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză meteo specială pentru București, valabilă până duminică, 30 noiembrie, ora 20. Capitala se va afla sub incidența informării meteorologice care vizează ploi importante cantitativ, intensificări de vânt și răcire a vremii.

Vineri, 28 noiembrie, între orele 10.00 și 08.00, cerul va fi noros și temporar va ploua în București. Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală de 40-45 km/h. Temperatura maximă va fi de 7-8 grade, iar cea minimă de 5-6 grade.

Sâmbătă, 29 noiembrie, între orele 08.00 și 08.00, vom avea parte cer noros și ploi moderate cantitativ. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar cea minimă va fi de 5-6 grade.

Duminică, 30 noiembrie, între orele 08.00 și 20.00, cerul va mai avea înnorări și cu precădere în primele ore ale zilei va ploua slab. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ca să reduceţi facturile, v-aţi instala panouri fotovoltaice pe balcon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰