Primarul unei comune din județul Suceava este în centrul unui scandal amoros cu iz penal, după ce iubita lui a depus plângere și susține că le-ar fi amenințat pe ea și pe fiica sa în vârstă de 19 ani cu un pistol. Scandalul a avut loc într-o cabană, iar polițiștii s-au dus să caute arma acolo. Pistolul a fost căutat inclusiv în iazul aflat în curtea proprietății.

Primarul a postat un mesaj video scurt pe o rețea de socializare în care apare cu lacrimi în ochi, cerându-și scuze față de familie și apropiați, dar şi faţă de colegii din primărie. Spune că el nu este așa, iar cei care îl cunosc ar ști lucrul acesta.

Despre anchetă precizează că nu poate oferi detalii, că nu poate vorbi acum, însă o va face la momentul potrivit.

Postarea vine după ce edilul a fost acuzat de către partenera sa și fiica acesteia că ar fi fost agresate și amenințate de către el. În timpul agresiunii ar fi fost folosit și "un obiect ce ar fi putut avea caracteristicile unui pistol", potrivit victimelor.

După depunerea plângerii penale din partea victimelor, polițiștii au demarat imediat verificările. Au fost efectuate inclusiv percheziții pentru căutarea presupusei arme, însă fără succes.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru violență în familie, lipsire de libertate și nerespectarea regimului armelor și muniților. Oamenii legii urmează să stabilească cu exactitate ce s-a întâmplat în acest caz.

