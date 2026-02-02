Șofer prins circulând cu 153 km/h într-o localitate din Botoşani unde limita este de 50 km/h
Un bărbat a fost surprins de radar conducând cu 153 km/h pe un sector de drum din localitatea Cotu, județul Botoșani, unde limita maximă de viteză este de 50 km/h. Polițiștii rutieri i-au reținut permisul pentru patru luni și i-au aplicat o amendă de peste 1.800 de lei.
Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani au anunţat că poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier au surprins, duminică, cu aparatul radar, un autoturism care circula cu viteza de 153 km/h pe sectorul de drum din interiorul localităţii Cotu.
Limita de viteză în zonă este de 50 km/h.
Poliţiştii au reţinut permisul de conducere al şoferului pentru 120 de zile.
El a primit o amendă în valoare de peste 1800 de lei.
