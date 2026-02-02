Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Șofer prins circulând cu 153 km/h într-o localitate din Botoşani unde limita este de 50 km/h

Un bărbat a fost surprins de radar conducând cu 153 km/h pe un sector de drum din localitatea Cotu, județul Botoșani, unde limita maximă de viteză este de 50 km/h. Polițiștii rutieri i-au reținut permisul pentru patru luni și i-au aplicat o amendă de peste 1.800 de lei.

de Redactia Observator

la 02.02.2026 , 12:15
Șofer prins circulând cu 153 km/h într-o localitate din Botoşani unde limita este de 50 km/h Șofer prins circulând cu 153 km/h într-o localitate din Botoşani unde limita este de 50 km/h - arhivă

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani au anunţat că poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier au surprins, duminică, cu aparatul radar, un autoturism care circula cu viteza de 153 km/h pe sectorul de drum din interiorul localităţii Cotu.

Limita de viteză în zonă este de 50 km/h.

Poliţiştii au reţinut permisul de conducere al şoferului pentru 120 de zile.

Articolul continuă după reclamă

El a primit o amendă în valoare de peste 1800 de lei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

masina sofer viteza radr botosani
Înapoi la Homepage
Suma pe care o primeşte lună de lună Leonard Doroftei de la statul român! A fost umilit şi numit cerşetor
Suma pe care o primeşte lună de lună Leonard Doroftei de la statul român! A fost umilit şi numit cerşetor
Cum a răspuns Marina Dina acuzațiilor referitoare la apropierea sa de Călin Donca: „Larisa are o imaginație bogată”
Cum a răspuns Marina Dina acuzațiilor referitoare la apropierea sa de Călin Donca: „Larisa are o imaginație bogată”
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026
Un bărbat din Brăila a murit după ce a mâncat brânză cumpărată de la magazin. A crezut inițial că are gripă
Un bărbat din Brăila a murit după ce a mâncat brânză cumpărată de la magazin. A crezut inițial că are gripă
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare?
Observator » Evenimente » Șofer prins circulând cu 153 km/h într-o localitate din Botoşani unde limita este de 50 km/h