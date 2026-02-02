Un bărbat a fost surprins de radar conducând cu 153 km/h pe un sector de drum din localitatea Cotu, județul Botoșani, unde limita maximă de viteză este de 50 km/h. Polițiștii rutieri i-au reținut permisul pentru patru luni și i-au aplicat o amendă de peste 1.800 de lei.

Șofer prins circulând cu 153 km/h într-o localitate din Botoşani unde limita este de 50 km/h - arhivă

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani au anunţat că poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier au surprins, duminică, cu aparatul radar, un autoturism care circula cu viteza de 153 km/h pe sectorul de drum din interiorul localităţii Cotu.

Limita de viteză în zonă este de 50 km/h.

Poliţiştii au reţinut permisul de conducere al şoferului pentru 120 de zile.

Articolul continuă după reclamă

El a primit o amendă în valoare de peste 1800 de lei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰