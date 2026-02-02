Românii sunt într-o continuă vacanţă de la începutul anului. Deşi a trecut abia o lună de la vacanţa de iarnă, au simţit din nou nevoia de relaxare. Piscinele din Hunedoara au fost arhipline în weekend. Localnicii, dar şi turiştii, s-au adăpostit de frig în apa caldă a piscinelor. Iar în Topliţa, pârtiile au fost asaltate atât de schiorii începători, cât şi de cei profesionişti.

Piscinele din judeţul Hunedoara au fost oaze de relaxare pentru români în acest weekend. Sătui de vremea rece, turişti din toată ţara s-au bucurat de apa caldă.

"Foarte frumos. Noi am venim din Târgu Mureş pentru aşa ceva. Special pentru piscină. E foarte plăcut, mai ales că aveţi aici şi cetatea", a spus un turist.

Deşi scumpirile din ultima perioadă ne-au cam ars la buzunare, acest lucru nu îi descurajează pe români.

Articolul continuă după reclamă

"Nu-i scump deloc, merită. Chiar o să mai venim", a spus un turist.

"Preţul de adult pentru trei ore este 25 de lei. Pentru copil, student, pensionar: 20 de lei. Mai avem varianta pentru toată ziua: adult 45 de lei, copil, student, pensionar 40 de lei", a declarat Cristina Popa, reprezentant complex bazine Deva.

Toate hoteluri care au piscine au fost arhipline.

"Din Făgăraş. Extraordinar de frumos. E pentru prima dată. Nu am ştiut până acum de localul acesta, dar cu siguranţă o să mai revenim, şi cu mai multă lume aici. E foarte frumos. Piscina extraordinară. Am rămas foarte surprinsă. Curăţenia de nota 1.000!", a spus o turistă.

"Accesul se face pe bază de rezervare. Avem două piscine, două saune - una filandeză şi una sărată. Apa este la temperatura de 33 de grade", a declarat Roxana Barticel, reprezentant centru spa Hunedoara.

În Harghita, însă, turiştii s-au relaxat diferit.

"Pârtia foarte bună. Ninge. Atmosferă foarte faină", a spus un turist.

Şi pentru că pârtiile din Topliţa sunt destinate şi celor aflaţi la început de drum, zeci de începători şi-au testat abilităţile de schiori.

"Am venit aici pentru că-i mai uşoară pârtia. Suntem începători. E a treia sau a patra oară când venim la schi", a spus un turist.

Iar pentru cei care au vrut să simtă adrenalina la maximum, bobul a fost alegerea perfectă. Pista din Topliţa este cea mai lungă din ţară şi are o lungime de aproximativ doi kilometri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰