Video Relaxarea nu ține cont de scumpiri: Românii se înghesuie în weekend la piscină sau pe pârtie

Românii sunt într-o continuă vacanţă de la începutul anului. Deşi a trecut abia o lună de la vacanţa de iarnă, au simţit din nou nevoia de relaxare. Piscinele din Hunedoara au fost arhipline în weekend.
Localnicii, dar şi turiştii, s-au adăpostit de frig în apa caldă a piscinelor. Iar în Topliţa, pârtiile au fost asaltate atât de schiorii începători, cât şi de cei profesionişti.

de Redactia Observator

la 02.02.2026 , 09:14

Piscinele din judeţul Hunedoara au fost oaze de relaxare pentru români în acest weekend. Sătui de vremea rece, turişti din toată ţara s-au bucurat de apa caldă.

"Foarte frumos. Noi am venim din Târgu Mureş pentru aşa ceva. Special pentru piscină. E foarte plăcut, mai ales că aveţi aici şi cetatea", a spus un turist.

Deşi scumpirile din ultima perioadă ne-au cam ars la buzunare, acest lucru nu îi descurajează pe români.

"Nu-i scump deloc, merită. Chiar o să mai venim", a spus un turist.

"Preţul de adult pentru trei ore este 25 de lei. Pentru copil, student, pensionar: 20 de lei. Mai avem varianta pentru toată ziua: adult 45 de lei, copil, student, pensionar 40 de lei", a declarat Cristina Popa, reprezentant complex bazine Deva.

Toate hoteluri care au piscine au fost arhipline.

"Din Făgăraş. Extraordinar de frumos. E pentru prima dată. Nu am ştiut până acum de localul acesta, dar cu siguranţă o să mai revenim, şi cu mai multă lume aici. E foarte frumos. Piscina extraordinară. Am rămas foarte surprinsă. Curăţenia de nota 1.000!", a spus o turistă.

"Accesul se face pe bază de rezervare. Avem două piscine, două saune - una filandeză şi una sărată. Apa este la temperatura de 33 de grade", a declarat Roxana Barticel, reprezentant centru spa Hunedoara.

În Harghita, însă, turiştii s-au relaxat diferit.

"Pârtia foarte bună. Ninge. Atmosferă foarte faină", a spus un turist.

Şi pentru că pârtiile din Topliţa sunt destinate şi celor aflaţi la început de drum, zeci de începători şi-au testat abilităţile de schiori.

"Am venit aici pentru că-i mai uşoară pârtia. Suntem începători. E a treia sau a patra oară când venim la schi", a spus un turist.

Iar pentru cei care au vrut să simtă adrenalina la maximum, bobul a fost alegerea perfectă. Pista din Topliţa este cea mai lungă din ţară şi are o lungime de aproximativ doi kilometri.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

piscina spa schi partie bob
