Momentul în care jandarmii imobilizează un tânăr care îşi ameninţa cu cuţitul colegii de internat

Un incident grav a avut loc duminică seara în municipiul Zalău, după ce un tânăr a scos un cuțit și și-a amenințat colegii în fața internatului în care locuiau. Situația a fost semnalată autorităților de un trecător, care a apelat 112, iar echipajul de jandarmi a intervenit prompt, reușind să imobilizeze agresorul înainte ca cineva să fie rănit.

la 02.02.2026 , 12:34
Jandarmeria Sălaj informează că duminică seara, în jurul orei 20.00, în municipiul Zalău, un echipaj de jandarmerie a fost solicitat să intervină pentru aplanarea unui conflict între mai mulţi tineri, potrivit News.ro.

În scurt timp, jandarmii au ajuns la faţa locului şi l-au imobilizat pe agresor, care a fost culcat la pământ şi încătuşat.

În urma verificărilor, s-a stabilit că, pe fondul unui conflict spontan, un tânăr în vârstă de 18 de ani i-a ameninţat cu un cuţit pe alţi trei tineri cu vârste cuprinse între 16 şi 17 ani, precizează sursa citată.

Jandarmii au întocmit acte de constatare pentru infracţiunile de "ameninţare" şi "tulburarea ordinii şi liniştii publice", urmând ca acestea să fie înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, în scopul continuării cercetărilor.

