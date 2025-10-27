O tânără profesoară în vârstă de 24 de ani din Iaşi, titular pe post de 3 ani, în mijlocul unui scandal de proporţii după ce elevii au descoperit-o pe site-uri pentru adulţi. Părinţii sunt şocaţi, iar un detaliu complică investigaţia demarată de Inspectoratul Şcolar Iaşi: profesoara ar fi racolat o elevă, iar cele două făceau împreună videochat.

Viaţa secretă a unei profesoare din Iaşi. Elevii au descoperit că e star de videochat, părinţii fac scandal - Captură FOTO

O profesoară de biologie din Răducăneni, judeţul Iaşi, este acuzată că ducea o viaţă secretă: în timp ce era dascăl pentru elevii de liceu, era şi star pe site-urile pentru adulţi. Mai mult, ea ar fi racolat cel puţin încă o elevă pe care a convins-o să producă conţinut pornografic. Cele două locuiau împreună.

Profesoară titularizată cu 9.73

Claudia C., în vârstă de 24 de ani, a obţinut postul de profesor titular la liceul din Răducăneni, judeţul Iaşi, în urmă cu 3 ani. Ea a obţinut o medie excelentă: 9.73.

Liniştea unităţii de învăţământ a fost, însă, spulberată în urmă cu mai puţin de o săptămână, atunci când elevii, profesorii şi părinţii au aflat că profesoara de biologie este, în paralel, şi vedetă pe mai multe site-uri pentru adulţi.

Tânăra absolventă a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, repartizată la liceul Lască Rosetti, îşi rotunjea veniturile creând conţinut pe mai multe site-uri.

Din informaţiile obţinute până în acest moment de Observator, profesoara a decis să îşi înainteze demisia.

Cum se caracteriza profesoara pe site-urile de videochat

Pe site-urile de videochat unde era înregistrată, tânăra și-a creat un profil cu numele Alessia Reece unde oferea mai multe informații: vârsta 24 de ani; ochii căprui; greutate 58 kg; înălțime 160 cm; orientare sexuală – bisexuală; limbi cunoscute – germană și engleză.

"Am un corp care știe exact cum să atragă atenția și o minte care iubește să ducă lucrurile mai departe. Părul meu creț, este neîmblânzit lrecum imaginiația mea și sare peste fața mea în timp ce eu iți arăt zâmbetul ăla care spune că nu sunt pusă pe făcut lucruri bune. Oamenilor le place să spună că sunt drăguță, dar sunt mai mult de atât. În spatele acestor ochi mari și jucăuși este o vulpiță cu o latură sălbatică care este imposibil de rezistat. Sunt tipul de fată care nu doar flirtează, ci seduce", a scris ea în descrierea profilului.

Ce spune directorul liceului despre profesoara videochatistă

"Se știe despre această situație de două zile, s-a aflat de la elevi. Profesoara predă aici de aproximativ trei ani, dar acum nu o mai găsiți în școală, deoarece și-a dat demisia. Noi am aflat, dar nu am putut s-o dăm afară până nu facem toată procedura legală; ea și-a dat demisia", a spus Livia Panţiru, director adjunct al liceului Lascăr Rosetti, potrivit Bună Ziua Iaşi.

Ce spun părinţii elevilor de la liceul Lascăr Rosetti

"Sunt doar o mamă care s-a săturat să vadă că locul unde a crescut e batjocorit de profesori care abuzează elevii sau fac videochat. Această profesoară a ajuns, să-i spun așa, să-și racoleze una din fostele eleve de anul trecut – o tânără pe nume N. B., care, de curând, a făcut 18 ani –, să o ia de acasă, spunându-i mamei ei că o să muncească, iar ele s-au mutat împreună și fac videochat. Ele două au ajuns să se filmeze și să se încarce pe internet. Am crezut că nu este adevărat, până când am fost la prietena mea, și fiul ei de 19 ani mi-a spus cu lux de amănunte toate aceste lucruri, de videoclipuri și poze cu acestea. A fost destul să intre pe site și am recunoscut-o. Cum să-mi mai trimit eu copiii la școală, având în vedere că această profesoară întreține relații cu elevii după școală, chiar și cu tânărul ce a povestit?", a spus mama unui elev, potrivit BZI.

