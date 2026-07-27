Momente spectaculoase pe apă în Parcul Natural Lunca Mureşului. Apariţia simultană a rusaliilor de Mureş reprezintă cea mai mare efemeridă din Europa, aşa cum se vede într-un videoclip publicat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva.

"Se spune despre ele că se nasc, se împerechează şi mor în aceeaşi zi. Nu e chiar aşa. Larvele trăiesc doi-trei ani în galerii săpate în malurile râului, iar când ies la suprafaţă, adulţii nu mai au nici gură, nici sistem digestiv. Nu se mai hrănesc deloc. Le rămân doar câteva ore, exact cât să se împerecheze şi să depună ouăle. De aceea ies toate odată - într-o singură dimineaţă sunt mii deasupra apei, iar până seara totul se termină", potrivit specialiştilor.

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Apariţia simultană a rusaliilor de Mureş (Palingenia longicauda) reprezintă cea mai mare efemeridă din Europa.

Specia este protejată şi a dispărut din cea mai mare parte a Europei. Se mai găseşte doar în câteva râuri, printre care Mureşul şi Tisa.