Vizita lui Boris Pistorius în România, anulată din motive de sănătate. Urma să se întâlnească cu Ilie Bolojan

Guvernul a precizat că vizita în România a lui Boris Pistorius, ministrului federal al Apărării din Germania, a fost anulată din motive de sănătate. Presa germană a relatat că Pistorius a contractat o "infecţie gripală". Pistorius avea să se întâlnească cu prim-ministrul Ilie Bolojan la Baza 57 Aeriană "Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino" din Mihail Kogălniceanu, însă întâlnirea va continua la nivelul secretarilor de stat.

"Întrevederea prim-ministrului Ilie Bolojan cu ministrul federal al apărării din Germania, Boris Pistorius, programată iniţial pentru astăzi, 9 decembrie 2025, nu va mai avea loc având în vedere anularea vizitei în România a înaltului oficial german, din motive de sănătate", a anunţat, marţi, Guvernul României.

Programul stabilit de ministerele Apărării din România şi Germania la Baza 57 Aeriană "Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino" din Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, va continua la nivelul secretarilor de stat.

Astfel, din partea României va participa secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din cadrul MApN, Sorin Dan Moldovan, iar din partea Germaniei, secretarul de stat parlamentar la Ministerul federal al Apărării, Dr. Nils Schmid.

Boris Pistorius a anulat vizita tradiţională de Cărciun

Publicaţia germană Bild a relatat că Boris Pistorius, cel mai popular politician german, avea programată, marţi dimineaţa, plecarea în tradiţionala sa vizită de Crăciun, în care merge să le mulţumească soldaţilor germani aflaţi în străinătate pentru serviciul adus ţării şi să le transmită încurajări. De această dată, vizita urma să includă România şi Polonia, unde sunt peste 300 de soldaţi germani pregătiţi să apere spaţiul aerian al ţărilor menţionate în faţa intruziunilor ruşilor, la baza aeriană din Constanţa, la Marea Neagră, şi de la Malbork, la Marea Baltică.

Luni seară, însă, Ministerul federal al Apărării a anunţat că vizita de Crăciun planificată cu ministrul Apărării, Boris Pistorius, a fost anulată din motive de boală.

Potrivit informaţiilor Bild, Pistorius are o infecţie gripală.

Premierul Ilie Bolojan urma să aibă, marţi, o întrevedere oficială cu ministrul federal al apărării din Germania, Boris Pistorius, în Baza 57 Aeriană "Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino" din Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, punct strategic pentru postura defensivă aliată pe Flancul Estic.

