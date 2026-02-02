România este lovită din nou de un val de ninsori şi ger năprasnic. În Capitală a nins toată noaptea, iar cel mai frig a fost în nordul Moldovei unde termometrele au coborât şi la -16 grade Celsius. Mai mult de trei sferturi din ţară se află până mâine dimineaţă sub cod galben de ger, iar la noapte temperaturile vor scădea în unele zone şi până la -20 de grade Celsius.

În judeţul Botoşani termometrele au înregistrat în această dimineaţă -14 grade Celsius.

Misiune grea au avut şi părinţii care şi-au dus copiii la grădiniţă şi la şcoală.

Şi la Suceava a fost ger de crapă pietrele. Pentru unii şoferi pornirea maşinii a fost misiune imposibilă.

"La Suceava simţim gerul în fiecare respiraţie. Este ora 09:00 iar termometrele arată -10 grade. Cel mai tare le resimţim atunci când stăm pe loc, în staţiile de autobuz. Doar câteva minute de aşteptare sunt suficiente pentru ca frigul să ne cuprindă tot corpul", relatează reporterul Observator Angela Bertea.

Medicii trag un semnal de alarmă: chiar și câteva minute petrecute în ger pot avea efecte serioase asupra sănătății. Nu vorbim doar despre degerături. Frigul extrem suprasolicită inima, afectează respirația și poate agrava afecţiuni deja existente.

"Durerea aceea precordială clasică, care radiază în gât, în umăr, în braţul stâng şi în spate, acele trei categorii de simptome care dor, cele digestive, durerea epigastrică, ostroarticulare sau cele respiratorii înseamnă ca s-ar putea, de frig, să aveţi un infarct miocardic acut iar prezenţa la un spital este esenţială", explică Tudor Ciuhodaru, medic specialist Urgenţe.

Vremea rea face victime şi pe şosele. În judeţul Mehedinţi trei oameni au ajuns la spital după ce microbuzul în care se aflau a intrat într-un utilaj de deszăpezire. De vină ar fi fost şoferul microbuzului care nu a păstrat distanţa şi a lovit din spate utilajul de deszăpezire.

Din cauza drumurilor înzăpezite, într-o localitate din Vâlcea peste 200 de elevi nu au putut ajunge la şcoală iar cursurile au fost suspendate.

