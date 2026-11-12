Wizz Air reia zborurile între Bucureşti şi Cluj-Napoca din 18 decembrie 2026. Cât costă un bilet

Wizz Air reintroduce zborurile directe între Bucureşti şi Cluj-Napoca, începând cu 18 decembrie 2026. Compania aeriană va opera până la două curse zilnice între cele două oraşe, cu preţuri care pornesc de la 199 de lei. Biletele au fost puse deja în vânzare, iar relansarea rutei vine într-un context de schimbări pe piaţa aviatică din România.

Potrivit unui comunicat al companiei, zborurile pe această rută relansată vor începe în 18 decembrie 2026.

"Datorită legăturilor strânse dintre cele două oraşe în domenii precum industria, mediul universitar, comunităţile creative şi turismul, Bucureştiul şi Cluj-Napoca oferă oportunităţi semnificative, atât pentru călătoriile de afaceri, cât şi pentru cele de agrement. Prin restabilirea acestei legături aeriene directe, într-un context marcat de schimbări pe piaţa aviatică locală, Wizz Air îşi propune să faciliteze deplasările profesioniştilor, antreprenorilor, studenţilor, familiilor şi turiştilor, contribuind la creşterea mobilităţii, la dezvoltarea schimburilor economice şi la stimularea turismului între Capitală şi Transilvania, oferind în acelaşi timp produsele şi serviciile de înaltă calitate cu care şi-a obişnuit pasagerii", se arată în comunicat.

Biletele sunt deja disponibile pe wizzair.com şi prin intermediul aplicaţiei mobile WIZZ.

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"Revenirea zborurilor noastre pe ruta Bucureşti - Cluj-Napoca înseamnă mai mult decât relansarea unei rute. Într-un moment în care piaţa aviatică din România trece prin schimbări semnificative, aducem o contribuţie importantă la conectivitatea aeriană internă. Nu este vorba doar despre reintroducerea unei rute, ci despre oferirea unui serviciu care răspunde nevoilor călătorilor români, indiferent dacă aceştia zboară în interes de afaceri, în vacanţă sau pentru a petrece timp alături de cei dragi!", a declarat Samuel Ferrera, Network Officer West în cadrul Wizz Air, citat în comunicat.

Wizz Air operează o flotă de 276 de aeronave Airbus A320 şi A321. Compania a înregistrat 69,7 milioane de pasageri în anul fiscal 2026.

Wizz Air este listată la Bursa de Valori din Londra.

Toate zborurile Wizz Air sunt operate cu aeronave Airbus A320 cu 180 de locuri, A320neo cu 186 de locuri, A321 cu 230 locuri şi aeronave Airbus A321neo cu 239 locuri.