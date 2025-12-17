Sezonul de schi se apropie, iar în stațiunile montane de pe Valea Prahovei și din Brașov pregătirile sunt în toi. De câteva zile, instalațiile de producere a zăpezii artificiale funcționează fără oprire. Administratorii pârtiilor folosesc fiecare oră cu temperaturi suficient de mici pentru a fabrica zăpadă artificială. Miza sunt ca pârtiile să fie deschise, de Crăciun, în stațiunile montane.

În Masivul Postăvarul, tunurile de zăpadă au pornit încă de acum câteva zile, atunci când termometrele au coborât până la minus cinci grade Celsius. În doar câteva ore, pe pârtiile din partea superioară a muntelui au apărut primele grămezi de zăpadă artificială.

"Aşa arată un morman de zăpadă pe domeniul schiabil la staţiunea Poiana Braşov în Masivul Postăvarul. Asemenea zăpadă poate fi şi este produsă începând de acum de fiecare dată când temperaturile atmosferice scad sub -3 celsius pentru ca sezonul sporturilor să poată fi deschis cât mai curând.", a explicat reporterul Observator, Claudiu Loghin.

Primele pârtii care sunt acoperite cu zăpadă artificială sunt Lupului Superior, Kanzel, Ruia și Doamnei, situate la peste 1500 de metri altitudine. Iubitorii sporturilor de iarnă mai au, însă, de aşteptat până se vor bucura de zăpada clasică.

Articolul continuă după reclamă

"Urmează o perioadă de inversiune termică astfel încât sus pe munte e mai cald decât jos, dar se anunţă după data de 22 iar o fereastră de frig. Din păcate nu pot să vă dau un termen fix.", a spus Adrian Biriboiu, coordonator tehnicieni pârtie.

Turiștii, veniți special pentru aerul rece de la munte şi adrenalina de pe pârtii, aşteaptă cu nerăbdare deschiderea sezonului de schi.

"Cred că foarte multă lume îşi doreşte să schieze.", a spus un turist străin.

Reporter: Crezi că sezonul va fi deschis curând?

Turist: Cred.

Reporter: De ce crezi asta?

Turist: Deoarece este frig şi este multă zăpadă.

Reporter: Crezi că este utilă zăpada artificială pentru Poiana Braşov, pentru Muntele Postăvaru?

Turist: Da, cred că da. Am crezut că va fi deja multă zăpadă. Ar trebui să mai aşteptăm.

Instalaţiile de zăpadă artificială sunt pregătite şi în Predeal, Azuga și Sinaia. Singura pârtie deschisă deocamdată este Furnicuța, la Cota 2000, dedicată începătorilor.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei Aveţi dificultăţi la plata facturilor la curent şi gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰