Zile libere 2027. Care sunt cele 17 sărbători legale, 9 pică în timpul săptămânii

Cei care își planifică din timp concediile pentru 2027 pot consulta deja calendarul sărbătorilor legale. Din cele 17 zile libere prevăzute de lege, nouă pică în timpul săptămânii și opt în weekend. Paștele, începutul verii și zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie se numără printre perioadele importante pentru organizarea timpului liber.

Angajații din România vor avea 17 zile libere legale în 2027, însă o parte dintre acestea pică în weekend. Nouă sărbători legale sunt în timpul săptămânii, în timp ce alte opt coincid cu zilele de sâmbătă sau duminică. Calendarul include mai multe ocazii pentru minivacanțe, în special la începutul anului, de Paște, la începutul verii și la finalul lunii noiembrie.

Zile libere 2027. Calendarul complet al sărbătorilor legale

Prima parte a anului aduce mai multe zile libere încă din luna ianuarie. Anul Nou este sărbătorit vineri, 1 ianuarie, și sâmbătă, 2 ianuarie. Urmează Boboteaza, pe 6 ianuarie, și Sfântul Ioan Botezătorul, pe 7 ianuarie, ambele în timpul săptămânii. Ziua Unirii Principatelor Române, celebrată pe 24 ianuarie, pică duminică în 2027.

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Calendarul continuă cu sărbătorile pascale, Ziua Muncii, Ziua Copilului și Rusaliile, iar în a doua jumătate a anului angajații vor avea zile libere de Sfânta Maria, Sfântul Andrei, Ziua Națională a României și Crăciun.

Lista completă a celor 17 zile libere legale din 2027

Potrivit calendarului sărbătorilor legale, zilele nelucrătoare din 2027 sunt următoarele:

1 ianuarie, vineri – Anul Nou;

2 ianuarie, sâmbătă – a doua zi de Anul Nou;

6 ianuarie, miercuri – Boboteaza;

7 ianuarie, joi – Soborul Sfântului Ioan Botezătorul;

24 ianuarie, duminică – Ziua Unirii Principatelor Române;

30 aprilie, vineri – Vinerea Mare;

1 mai, sâmbătă – Ziua Muncii;

2 mai, duminică – prima zi de Paște;

3 mai, luni – a doua zi de Paște;

1 iunie, marți – Ziua Copilului;

20 iunie, duminică – prima zi de Rusalii;

21 iunie, luni – a doua zi de Rusalii;

15 august, duminică – Adormirea Maicii Domnului;

30 noiembrie, marți – Sfântul Andrei;

1 decembrie, miercuri – Ziua Națională a României;

25 decembrie, sâmbătă – prima zi de Crăciun;

26 decembrie, duminică – a doua zi de Crăciun.

Astfel, nouă dintre cele 17 sărbători legale pică în timpul săptămânii, iar opt sunt în weekend.

Când pot avea angajații minivacanțe în 2027

Calendarul sărbătorilor legale oferă mai multe oportunități pentru perioade de odihnă prelungite, în funcție de programul de lucru și de zilele de concediu disponibile.

Minivacanța de la începutul anului. Prima zi de Anul Nou pică vineri, iar zilele de 6 și 7 ianuarie, de Bobotează și Sfântul Ioan, sunt miercuri și joi. Angajații care își iau concediu luni și marți, 4 și 5 ianuarie, pot lega weekendurile de sărbătorile legale și pot avea șase zile consecutive de odihnă, între 1 și 6 ianuarie, dacă nu lucrează în zilele respective.

Minivacanța de Paște. În 2027, Vinerea Mare este pe 30 aprilie, iar Paștele ortodox este sărbătorit duminică, 2 mai. A doua zi de Paște, luni, 3 mai, este de asemenea zi liberă legală. Împreună cu weekendul, aceste date formează o perioadă de patru zile consecutive de odihnă, între 30 aprilie și 3 mai.

Ziua Copilului, la începutul verii. Data de 1 iunie pică marți. Angajații care își iau liber luni, 31 mai, pot beneficia de patru zile consecutive de odihnă, de sâmbătă, 29 mai, până marți, 1 iunie.

Sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie. Sfântul Andrei este sărbătorit marți, 30 noiembrie, iar Ziua Națională a României pică miercuri, 1 decembrie. Cu o zi de concediu luni, 29 noiembrie, angajații pot lega weekendul de cele două sărbători legale și pot avea cinci zile consecutive de odihnă, între 27 noiembrie și 1 decembrie.

Ce se întâmplă când o zi liberă legală pică în weekend

În România, legislația în vigoare nu prevede acordarea automată a unei zile libere compensatorii atunci când o sărbătoare legală pică sâmbăta sau duminica. Prin urmare, cele opt sărbători care coincid cu weekendul nu aduc, în mod obișnuit, zile suplimentare de odihnă pentru salariații cu program de lucru de luni până vineri.

Există însă angajați care lucrează în domenii în care activitatea nu poate fi întreruptă în zilele de sărbătoare legală. În aceste cazuri, Codul muncii prevede compensarea prin timp liber corespunzător sau, atunci când acest lucru nu poate fi acordat, printr-un spor salarial de cel puțin 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal.

Calendarul zilelor libere din 2027 poate fi folosit pentru planificarea concediilor, însă perioadele efective de odihnă depind și de programul de lucru și de regulile aplicabile fiecărui angajator.