Descoperire șocantă în Bistrița-Năsăud. Un zimbru care a cutreierat în ultimele săptămâni gospodăriile oamenilor de pe Valea Ilvelor, a fost găsit decapitat. Exemplarul de peste 800 de kilograme, dintr-o specie protejată prin lege, ar fi fost victima unui act de braconaj, spun poliţiştii care au deschis un dosar penal şi fac acum o anchetă.

Zimbrul fusese văzut încă din luna septembrie prin curțile și livezile localnicilor, care spuneau că era extrem de blând.

"Un zimbru a fost găsit mort şi decapitat în zona Măgura Ilvei, judeţul Bistriţa-Năsăud. Un animal dintr-o specie protejată. Un trup fără cap şi întrebări pentru care autorităţile trebuie să găsească răspunsuri. Asociaţia Ramses a trimis o sesizare prin care cerem identificarea făptuitorului şi solicităm pedeapsa maximă cu închisoarea prevăzută de lege, cu executare, pentru uciderea ilegală a acestui animal. Cerem o anchetă urgentă şi riguroasă: stabilirea cauzei morţii, strângerea tuturor probelor şi tragerea la răspundere a tuturor celor implicaţi. Suspiciunile de braconaj trebuie investigate până la capăt", anunţă, vineri, oficialii asociaţiei Ramses, organizaţie care militează pentru drepturile animalelor.

Poliţiştii confirmă informaţiile anunţate de asociaţie

Informaţia este confirmată oficial de Poliţia judeţeană Bistriţa-Năsăud.

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"În seara de 8 octombrie a.c, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că un exemplar de zimbru ar fi fost găsit decapitat într-o zonă împădurită, pe raza comunei Ilva Mare. O echipă formată din poliţişti ai Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, împreună cu poliţişti din cadrul Secţiei 7 Poliţie Rurală Sângeorz-Băi, a identificat cadavrul animalului, pe raza localităţii Ivăneasa", anunţă, vineri Poliţia.

Reprezentanţii instituţiei precizează că cercetările continuă în cadrul unui dosar penal, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Cadavrul animalului va fi supus necropsiei, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.