Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Ziua Armatei - parade militare, ceremonii religioase şi restricţii de trafic

Astăzi sărbătorim Ziua Armatei Române. Vor fi manifestaţii în toată ţara dar şi în bazele militare de peste hotare şi în teatrele de operaţiuni.

de Redactia Observator

la 25.10.2025 , 13:29

În Capitală, vom vedea pe străzi parade, fanfara, tehnică militară şi soldați în uniforme de ceremonie. Cei care au de făcut drumuri prin oraş trebuie să ştie că sunt restricţii de trafic.

"Ziua Armatei este marcată în acest an atât de ceremonii tradiţionale, cât şi de expoziţii de care bucureştenii se pot bucura astăzi. Ceremonia tradiţională din parcul Carol a început la ora 10:00, la mormântul Ostaşului Necunoscut, acolo unde a avut loc o depunere de coroane şi jerbe de flori, dar şi o ceremonie religioasă, care are loc în fiecare an. În intervalul 10:00 – 16:00, armata desfăşoară şi o expoziţie de tehnică militară într-un centru comercial din Bucureşti şi tot acolo militarii îşi vor expune oferta educaţională, dar şi oferta de carieră pentru cei interesaţi. La ora 17:00, în parcul Cişmigiu, trecătorii pot asista la un concert cu muzică reprezentativă susţinut de Ministerul Apărării Naţionale. Ziua nu se poate termina fără retragerea cu torţe de la orele 19:00, care va începe de la Palatul Cercul Militar Naţional, pe Calea Victoriei, bulevardul Regina Elisabeta, Şoseaua Cotroceni, Bulevardul Timişoara, la sediul Brigăzii 30 Gardă <Mihai Viteazul>. Aşadar, o zi plină de semnificaţie, mare atenţie şi la trafic, pentru că în timpul acestei ceremonii, traficul va suferi câteva modificări, cu câteva artere închise temporar, în intervalul 19:00 – 22:00", a explicat Ingrid Târziu, reporter Observator.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ziua armatei restrictii trafic parada militara retragerea cu torte
Înapoi la Homepage
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla
Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla
Românul „care a mâncat carne de șobolan” a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume. Descoperirea făcută de jurnaliștii dintr-o țară străină
Românul „care a mâncat carne de șobolan” a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume. Descoperirea făcută de jurnaliștii dintr-o țară străină
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu noile reguli pentru obţinerea permisului?
Observator » Evenimente » Ziua Armatei - parade militare, ceremonii religioase şi restricţii de trafic