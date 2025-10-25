Astăzi sărbătorim Ziua Armatei Române. Vor fi manifestaţii în toată ţara dar şi în bazele militare de peste hotare şi în teatrele de operaţiuni.

În Capitală, vom vedea pe străzi parade, fanfara, tehnică militară şi soldați în uniforme de ceremonie. Cei care au de făcut drumuri prin oraş trebuie să ştie că sunt restricţii de trafic.

"Ziua Armatei este marcată în acest an atât de ceremonii tradiţionale, cât şi de expoziţii de care bucureştenii se pot bucura astăzi. Ceremonia tradiţională din parcul Carol a început la ora 10:00, la mormântul Ostaşului Necunoscut, acolo unde a avut loc o depunere de coroane şi jerbe de flori, dar şi o ceremonie religioasă, care are loc în fiecare an. În intervalul 10:00 – 16:00, armata desfăşoară şi o expoziţie de tehnică militară într-un centru comercial din Bucureşti şi tot acolo militarii îşi vor expune oferta educaţională, dar şi oferta de carieră pentru cei interesaţi. La ora 17:00, în parcul Cişmigiu, trecătorii pot asista la un concert cu muzică reprezentativă susţinut de Ministerul Apărării Naţionale. Ziua nu se poate termina fără retragerea cu torţe de la orele 19:00, care va începe de la Palatul Cercul Militar Naţional, pe Calea Victoriei, bulevardul Regina Elisabeta, Şoseaua Cotroceni, Bulevardul Timişoara, la sediul Brigăzii 30 Gardă <Mihai Viteazul>. Aşadar, o zi plină de semnificaţie, mare atenţie şi la trafic, pentru că în timpul acestei ceremonii, traficul va suferi câteva modificări, cu câteva artere închise temporar, în intervalul 19:00 – 22:00", a explicat Ingrid Târziu, reporter Observator.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu noile reguli pentru obţinerea permisului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰