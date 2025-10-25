Preşedintele şi premierul au participat la ceremonii în onoarea militarilor şi au vorbit despre programele de modernizare pentru apărare în valoare de 20 de miliarde de euro pe care le desfăşoară statul.

Ilie Bolojan a confirmat că o parte importantă din bugetul naţional va sprijini în continuare acest tip de investiții. Ceremonii în onoarea Armatei Române au fost organizate în toată ţara. Este o zi în care ne aducem aminte cu recunoștință și respect de bravura, curajul și dăruirea tuturor eroilor noștri care ne-au apărat și continuă să apere țara cu demnitate.

Președintele Nicușor Dan a participat la ceremonia organizată la garnizoana din Iaşi.

"Traversăm o perioadă în care constatăm că pacea nu este un dar. Ca să ai pace trebuie să descurajeză războiul. De aceea modernizarea armatei este o prioritate", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Pentru șefii Armatei Române, "pregătire" și "echipare" au fost cuvintele-cheie ale acestui an. Ministerul Apărării a început cel mai amplu program de modernizare din istoria ţării.

"Fiecare zi de pregătire înseamnă un pas înainte spre o forță armată, mai bine echipată, mai bine antrenată și mai pregătită să apere ceea ce contează cel mai mult", a afirmat Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării.

Armata Română este sărbătorită pe 25 octombrie, ziua în care, acum 81 de ani, soldaţii noştri au eliberat ultima palmă de pământ românesc, în urma Bătăliei de la Carei. Tocmai de accea, premierul a participat la ceremoniile de acolo.

"Sunt aici în semn de recunoștință pentru sutele de mii de militari români care, în cel de-Al Doilea Război Mondial, au murit mai mult de jumătate în campania din Est", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Zeci de militari români au primit omagiul de ziua lor pe teatrele de operațiuni din străinătate. 40 de marinari aflați în misiune la bordul unui vânătorul de mine le-au transmis urări emoţionante camarazilor de acasă.

