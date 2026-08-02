Ziua Salvamont, sărbătorită pe munte. Salvamontiștii i-au invitat pe turiști să descopere muntele în siguranţă

Orice naş îşi are naşul şi orice munte are cel puţin un salvamontist! Auzim de ei zilnic şi pare că nu au nicio zi liberă, în tot anul. Ori de câte ori suntem în pericol, ajung, cumva, să fie acolo. Ieri, pentru că a fost ziua lor, salvamontiştii au luat câteva ore de pauză. Dar nu au coborât la baza muntelui, ci au petrecut alături de toţi cei care împart pasiunea pentru drumeţii.

"Este prima acţiune de acest gen pe care o facem. De ziua noastră, am zis că este bine să mergem pe munte, să vă arătăm că muntele este frumos şi poate descoperiţi un obiectiv interesant. În principiu, nu o să fie un traseu greu încercaţi să vă protejaţi cât mai bine de soare, apă la dumneavoastră", aşa a început ziua salvamontiştilor. La datorie, pe munte, unde se simt cel mai bine!

"Vor merge cu noi pe munte, le vom da sfaturi, le vom răspunde tuturor întrebărilor pe care o să ni le pună, astfel încât, la viitoarele excursii pe care şi le vor pregăti pe munte, să fie mult mai pregătiţi şi să înţeleagă că muntele este primitor", a declarat Sabin Cornoiu, director Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj.

Şi, unde e loc de sărbătoare, e loc şi de invitaţi. Însă nu ca la o petrecere obişnuită. Cei care au ajuns pe traseul din Munţii Parâng iubesc muntele şi pleacă la drum în cele mai frumoase expediţii.

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"Îmi place să călătoresc aş zice că de câteva ori pe an, dar fac călătorii lungi, ultima a fost în America de Sud. Două săptămâni, Apusenii, Făgăraşul, cu cortul", a spus un turist.

"Este ceva frumos, lumea iese în natură. Sunt mulţi copii, fac mişcare, fără telefon, fără televizor, fără net", e de părere un alt turist.

Copiii nu au fost lăsaţi acasă, ci aduşi special pentru primele lor drumeţii.

Copil: Am obosit pentru că am mers mult pe munte.

Reporter: Dar cum este drumul, îţi place aici?

Copil: Da, este prima dată, am mai fost la drumeţie pe la Inelul Doamnei.

În timpul drumeției spre Șura Haiducilor, s-au predat şi lecţii importante.

"Echipamentul contează foarte mult pe munte. În al doilea rând să îţi alegi un traseu în funcţie de puterile tale", a explicat un salvamont.

150 de oameni au sărbătorit ieri, împreună cu salvamontiştii.