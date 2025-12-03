1000 de soldați ucraineni, încercuiți de ruşi în Doneţk: "Scoateți-ne de aici sau aprovizionați-ne!"

O mie de soldați ucraineni sunt încercuiţi în regiunea Doneţk, în orașul Mîrnohrad, vecin cu Pokrovsk, pe care Rusia l-a capturat luni după 14 luni de lupte grele, relatează Bild citând relatări ale soldaţilor ucraineni de pe front.

Strigăt dramatic de ajutor din Mîrnohrad, unde peste 1000 de soldaţi ucraineni apără în continuare cu înverșunare ruinele orașului care avea cândva 41.000 de locuitori, relatează Bild. Cei o mie de soldați sunt blocați, încercuiți aproape complet, fără permisiunea de a părăsi orașul. Situația militarilor din cele cinci brigăzi aflate în zonă s-a înrăutățit considerabil după căderea oraşului vecin Pokrovsk, explică sursa citată.

Vladimir Putin a anunţat luni, 1 decembrie, capturarea oraşului Pokrovsk, dar armata ucraineană a negat informaţia, numind-o propagandă pentru a obţine o poziţie mai bună la negocierile cu americanii. Cu toate astea, armata rusă a publicat imagini cu soldaţii săi desfăşurând steagul în centrul oraşului.

1.000 de soldați ai Forțelor Armate ale Ucrainei, încercuiți în Mîrnohrad

Articolul continuă după reclamă

"Sincer, situația este critică. Logistica se face exclusiv prin drone și sisteme robotizate terestre. Este problematic chiar și să aducem alimente", a declarat un soldat ucrainean sub protecția anonimatului. "Trebuie fie să evacuăm contingentul din Mîrnohrad, fie să asigurăm o logistică stabilă. Scoateți-ne de aici sau aprovizionați-ne! Dacă nu, apărătorii orașului vor rămâne aici pentru totdeauna"

Potrivit acestuia, Rusia a tăiat practic complet accesul logistic terestru către Mîrnohrad. A mai rămas o singură fâșie terestră îngustă pe unde soldații ar putea ieși din oraș, dar terenul este sub foc rusesc, iar în câteva zile ar putea deveni imposibil de scăpat. "După cum vedeți pe hartă, există deja prezență rusească pe coridorul prin care trece logistica. De curând, piloții noștri au încercat să facă o rotație, dar au fost prinși în lupte și abia au reușit să se retragă", a povestit soldatul. "Au fost relocate multe unități în regiune. Ar fi bine să avem măcar o brigadă întreagă care să țină sub control această nenorocită rută de aprovizionare"

Un soldat a trimis reporterului Bild imagini surprinse cu o dronă deasupra orașului devastat de ruși. Aproximativ 1000 de civili trăiesc în continuare printre ruine, în timp ce Rusia bombardează zilnic orașul cu zeci de lovituri, pregătind terenul pentru un posibil asalt, mai spune sursa citată.

Oficial NATO: Mîrnohrad este "practic încercuit", iar rușii controlează peste 95% din Pokrovsk

Un oficial al NATO a declarat marţi, pentru jurnaliştii ucraineni, înainte de întâlnirea miniștrilor de externe ai alianţei, că apărarea ucraineană din Mîrnohrad se află "practic sub asediu" și depinde de aprovizionări cu drone.

"Există un coridor îngust prin care ucrainenii pot retrage anumite forțe, dar este vorba despre un coridor cu adevărat foarte îngust, iar chiar și acesta se află sub foc. Așadar, per ansamblu, vorbim despre o încercuire, chiar dacă încă nu este una completă", a declarat reprezentantul NATO, citat de Ukrainska Pravda.

Potrivit aceluiași oficial, în Pokrovsk armata rusă controlează circa 95% din oraș, în rest fiind câteva "buzunare" de rezistență ale unor efective reduse de soldaţi ucraineni.

Oficialul NATO a subliniat că, odată cu pierderea acestor orașe, Ucraina se pregătește să consolideze linii de apărare suplimentare pentru a frâna avansul Moscovei. "Ucraina construiește linii de apărare suplimentare în acele direcții în care se așteaptă ofensiva forțelor rusești după Pokrovsk. Ucrainenii au depus deja eforturi pentru a încetini acest avans", a explicat sursa citată.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi folosit Contul Junior Centenar al copilului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰