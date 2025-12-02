Rusia a cucerit în noiembrie 700 km2 în Ucraina; anunță ocuparea Pokrovsk şi Vovceansk. Ucraina neagă

Armata rusă a cucerit în luna noiembrie 701 kilometri pătrați în Ucraina, al doilea cel mai mare avans teritorial de la primele luni ale războiului, potrivit unei analize AFP bazate pe datele Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Kremlinul a anunțat luni seară că președintele Vladimir Putin a vizitat un post de comandă militară și a fost informat de către conducerea armatei despre capturarea orașelor Pokrovsk și Vovceansk. Ucrainenii neagă că aceste orașe ar fi fost cucerite și afirmă că declarațiile Moscovei reprezintă propagandă menită să exercite presiuni și să crească miza în negocierile de pace. Emisarul american Steve Witkoff va avea marți după-amiaza o întrevedere cu Vladimir Putin, la Moscova.

Pe parcursul lunii noiembrie, Rusia a capturat 701 kilometri pătrați, al doilea cel mai mare avans teritorial al războiului după cel din noiembrie 2024, fără a lua în considerare primele luni ale invaziei, când linia frontului era extrem de mobilă, explică AFP. Până la sfârșitul lui noiembrie, armata rusă controla, total sau parțial, 19,3% din teritoriul Ucrainei, potrivit analizei datelor ISW. Este vorba de zone pe care Kievul și analiștii militari le consideră controlate de Rusia, precum și zone revendicate de armata Moscovei.

Înainte de invazia din februarie 2022, se afla sub control rusesc doar aproximativ 7% din teritoriul Ucrainei, adică Crimeea și zone din regiunea Donbas. Înaintările teritoriale din noiembrie vin într-un context marcat și de eforturi diplomatice intensive pentru stoparea războiului, SUA negociind cu ambele tabere, amintește AFP.

AFP: Rusia a capturat aproape 5.400 de kilometri pătrați de teritoriu în Ucraina anul acesta

Președintele rus Vladimir Putin nu a renunțat la pretențiile ca Ucraina să cedeze teritorii, inclusiv zone pe care Moscova nu le ocupă, pentru a opri luptele. De la începutul anului 2025, Rusia a capturat aproape 5.400 de kilometri pătrați de teritoriu în Ucraina, cu aproape 2.000 de kilometri pătrați mai mult decât în aceeași perioadă a anului precedent.

Avansul Rusiei a continuat însă să încetinească luna trecută în regiunea Donețk, epicentrul luptelor. Moscova a cucerit aici aproximativ 130 de kilometri pătrați luna trecută și controlează acum mai mult de 81% din regiune. Forțele ruse au făcut însă cele mai mari progrese în noiembrie, în regiunea Zaporojie, la sud de Donețk, unde s-au apropiat amenințător de orașul Huliaipole. Aici au cucerit luna trecută 272 de kilometri pătrați, cât în precedentele patru luni la un loc, în timp ce în regiunea Dnipropetrovsk au capturat aproape 200 de kilometri pătrați.

Kremlinul anunță cucerirea oraşelor Pokrovsk şi Vovceansk

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat luni că Putin a vizitat un post de comandă militară şi a fost informat de comandanţi de rang înalt că armata a capturat oraşele Pokrovsk şi Vovceansk, situate pe linia frontului. Ministerul rus al Apărării a publicat luni seară un video cu soldații afișând steagul Rusiei în centrul orașului Pokrovsk.

Peskov a declarat că Valeri Gherasimov, şeful Statului major general al armatei ruse, "a raportat comandantului şef despre eliberarea oraşelor Pokrovsk (cunoscut ca Krasnoarmâisk în Rusia, în regiunea Doneţk) şi Vovceansk din regiunea Harkov, precum şi rezultatele altor acţiuni ofensive ale trupelor în alte sectoare".

Vladimir Putin a salutat ceea ce comandanţii săi i-au prezentat drept capturarea completă de către Rusia a oraşului Pokrovsk, numind-o o victorie importantă după o campanie prelungită şi spunând că aceasta va ajuta Moscova să îşi îndeplinească obiectivele militare mai ample. "Vreau să vă mulţumesc. Este o direcţie importantă. Cu toţii înţelegem cât de importantă este", a declarat Putin într-un videoclip publicat de Kremlin luni seară, care îl arată îmbrăcat în uniformă militară şi aşezat într-un centru de comandă, în faţa comandanţilor.

"Acest lucru va asigura soluţii pentru sarcinile pe care le-am stabilit iniţial la începutul operaţiunii militare speciale", a adăugat el, folosind expresia pe care Moscova o foloseşte pentru a descrie campania sa militară de aproape patru ani din Ucraina.

El a mai spus că Ucraina nu a putut reacţiona la avansul înregistrat de armata rusă, evidenţiind succesele înregistrate în sud, în regiunea Zaporojie, şi s-a referit totodată în remarcile sale la pierderile grele despre care a spus că au fost suferite de forţele ucrainene în lupte, vorbind de "tragedia poporului ucrainean".

Oficialii ucraineni au negat că vreunul dintre oraşe a căzut în mâinile Rusiei

Totodată, la întâlnirea cu armata, Putin a anunțat intenția de a crea o "zonă de securitate” de-a lungul frontierei, în zona de responsabilitate a grupării militare de "Nord”. Presa ucraineană a interpretat că liderul rus a cerut armatei ocuparea de teritorii în regiunile Harkov, Sumî și Cernihiv, aflate la granița cu Rusia.

Șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Andrii Kovalenko, a negat declarațiile Kremlinului și a transmis că rușii vor încerca în următoarele săptămâni să exercite presiuni intense pe front, însoțindu-le de declarații de propagandă. "Sunt făcute exclusiv pentru publicul occidental și pentru a crește miza în diplomație", a adăugat el, potrivit Ukrainska Pravda.

El a respins, de asemenea, afirmațiile potrivit cărora rușii ar fi capturat Vovceansk. "În acest moment, o parte a orașului Vovceansk se află sub controlul Forțelor de Apărare ale Ucrainei, iar inamicul nu a capturat nici Kupiansk, deși a mințit și în acest sens. Luptele grele continuă, inamicul aruncă multe forțe pe front", a mai spus el.

Declarațiile lui Putin au fost făcute în contextul în care emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele acestuia, Jared Kushner, se vor întâlni astăzi la Kremlin cu președintele rus.

