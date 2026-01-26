11 morţi în urma unui atac armat în Mexic. Atacatorii au deschis focul în timpul unui meci de fotbal

Un atac armat soldat cu cel puţin 11 morţi şi 12 răniţi a avut loc duminică, pe un teren de fotbal, în Mexic. Incidentul s-a petrecut în statul Guanajuato, situat în centrul ţării, cunoscut ca fiind unul dintre cele mai violente din Mexic, din cauza activităţii grupărilor criminale organizate, scrie AFP, citat de Agerpres.

Atacul a avut loc în oraşul Salamanca, iar autorităţile au indicat că îi caută pe responsabili. Atacatorul ar fi deschis focul în timpul unui meci de fotbal.

"Au fost confirmate decesele a 11 persoane, dintre care 10 au murit la faţa locului şi una în timp ce primea îngrijiri medicale într-un centru spitalicesc", au precizat autorităţile, adăugând că "12 persoane au fost rănite în urma focurilor de armă".

În noaptea de sâmbătă, patru saci conţinând rămăşiţe umane au fost abandonaţi în acelaşi oraş.

Statul Guanajuato, cunoscut pentru numărul de incidente violente

Statul Guanajuato este un centru industrial care găzduieşte fabrici de asamblare auto şi numeroase atracţii turistice, unde mai multe grupuri criminale organizate îşi dispută traficul de droguri şi furtul de combustibil, potrivit analiştilor.

La începutul anului, guvernul mexican al Claudiei Sheinbaum a afirmat că rata omuciderilor din ţară a atins în 2025 cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu.

