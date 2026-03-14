O furtună de nisip a măturat taberele de corturi din Gaza, distrugând adăposturi și aruncând bunuri în aer, în timp ce mii de palestinieni strămutați se luptau să-și asigure casele improvizate împotriva vântului puternic.

Furtuna a cuprins orașul Gaza și Khan Younis într-o ceață portocalie și prăfuită, conform înregistrărilor video, iar autoritățile locale i-au avertizat pe locuitori să se adăpostească și să se acopere, relatează New York Times.

Locuitorii s-au grăbit să își asigure adăposturi și frânghii de rufe în aer liber, deoarece rafalele de vânt amenințau să-i spulbere.

Milioane de palestinieni au rămas fără locuințe adecvate, trăind în corturi sau în clădiri avariate, de când a intrat în vigoare un armistițiu fragil în octombrie, la doi ani după ce atacul mortal condus de Hamas asupra Israelului a declanșat războiul.

Aproximativ 80% dintre clădirile din Gaza au fost avariate sau distruse în timpul războiului, potrivit Organizației Națiunilor Unite. Conform unor estimări, două treimi dintre palestinienii din Gaza locuiesc în 1.000 de centre de strămutare în întreaga enclavă, care sunt adesea supraaglomerate.

Vremea severă - inclusiv ierni extrem de reci și inundații - a agravat pericolele pentru locuitorii strămutați din Gaza. Condițiile au forțat multe familii să se mute în clădiri cu structură nesigură, expuse riscului de "prăbușire bruscă", potrivit Comitetului Internațional al Crucii Roșii.

