Phil Campbell, chitaristul trupei Motorhead, a murit la 64 de ani

Chitaristul Phil Campbell, cunoscut pentru activitatea sa în trupa Motörhead, a murit la vârsta de 64 de ani, a anunțat familia sa.

Născut în orașul galez Pontypridd, Campbell a fost chitaristul formației Motorhead între 1984 și 2015, perioadă în care trupa a lansat unele dintre cele mai cunoscute piese heavy metal, precum "Ace of Spades", relatează BBC, citat de Mediafax. Trupa s-a destrămat după moartea solistului Lemmy Kilmister.

Familia a transmis că muzicianul a murit după "o luptă lungă și curajoasă la terapie intensivă", în urma unei intervenții chirurgicale. Familia l-a descris drept "un soț devotat, un tată minunat și un bunic mândru și iubitor", adăugând că va fi "regretat de toți cei care l-au cunoscut".

După destrămarea trupei Motorhead, Campbell a continuat să cânte cu propria formație, alături de cei trei fii ai săi, și a susținut recent un concert cu casa închisă la centrul artistic Muni din orașul său natal, Pontypridd. "Phil a avut o influență uriașă asupra industriei muzicale și va fi amintit cu drag", a transmis centrul cultural.

