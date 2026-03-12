Un bărba băut bine a trecut pe lângă moarte, după ce a eliberat şase lei din cuştile lor, în interiorul unei rezervaţii de tip Zoo din Mexic. Animalele l-au atacat, lăsându-l cu răni grave la faţă şi braţe. Incidentul, filmat chiar de agresor, s-a încheiat cu intervenția îngrijitorilor, care au reușit să readucă felinele în țarcuri.

Bărbat beat, atacat de şase lei după ce le-a deschis cuşca, la o grădină Zoo din Mexic - Shutterstock

Un individ aflat, potrivit autorităților, în stare de ebrietate ar fi escaladat gardul Rezervației Los Pinos din San Pedro Cholula și ar fi dat drumul leilor ținuți acolo. Animalele proveneau din foste circuri și erau adăpostite în rezervație. După ce a eliberat cele șase feline, bărbatul s-a refugiat chiar într-una dintre cuști, în momentul în care leii au devenit agresivi. Un câine aflat la fața locului a fost ucis de animale.

Bărbat atacat de şase lei, după ce le-a dat drumul din cuşcă

Bărbatul de aproximativ 40 de ani, purtând un hanorac negru rupt și blugi sfâșiați de animale, ar fi filmat leii în timp ce aceștia răcneau și dădeau roată în apropierea cuștii în care se ascundea. Imaginile, publicate ulterior pe canalul de YouTube al publicației mexicane Milenio, arată lei prin gratiile cuștii, iar la un moment dat camera surprinde pe iarbă un animal fără viață, în timp ce pe fundal se aud păsări și răgete.

Îngrijitorii au intervenit la scurt timp. Bărbatul a fost salvat și transportat la spital, cu răni severe la brațe și față. Leii nu au fost răniți și au fost readuși în țarcurile lor.

Incidentul a avut loc luni, la Rezervația Los Pinos din statul mexican Puebla.

Nu este singurul caz recent de acest gen. În februarie, o fetiță de 10 ani ar fi fost prinsă de un leu la Grădina Zoologică Shantou Zhongshan Park din Guangdong, China, în timp ce încerca să îl hrănească.

Potrivit relatărilor, copilul a oferit mâncare prin gratiile cuștii, însă leul și-a strecurat laba printre bare și a apucat-o de pantaloni, trăgând-o spre interior. Fetița a țipat, iar un îngrijitor a intervenit rapid, încercând să o elibereze. Acesta a folosit o bară metalică pentru a lovi leul și a-l forța să-i dea drumul.

După aproximativ 30 de secunde, copilul a fost eliberat și dus într-o zonă de siguranță. Potrivit presei locale, fetița era prea mică pentru a fi lăsată nesupravegheată în acea zonă. Îngrijitorul implicat în incident ar fi fost suspendat și mutat pe alt post.

