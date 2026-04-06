12% dintre benzinăriile din Franţa au rămas fără unii carburanţi. Efectele plafonării preţurilor se simt deja

12% dintre benzinăriile franceze au rămas fără unii dintre carburanţii pe care îi vând în mod obişnuit, arată datele guvernamentale, care insistă, însă, că acest lucru nu înseamnă că există probleme de aprovizionare sau penurii, transmite EFE, potrivit Agerpres.

O serie de surse guvernamentale au insistat luni că acest procent, care a fost înregistrat sâmbătă, 4 aprilie, ultima dată pentru care sunt disponibile date actualizate, se datorează "problemelor logistice locale şi izolate concentrate la benzinăriile din reţeaua TotalEnergies".

Motivul este un "aflux neobişnuit" în reţeaua de benzinării a gigantului petrolier francez, care, pe fondul presiunilor politice de a impune taxe suplimentare şi chiar de a naţionaliza compania, a plafonat preţurile la 1,99 euro pentru litrul de benzină şi 2,09 euro pentru litrul de motorină în Franţa, până pe 7 aprilie.

Articolul continuă după reclamă

Aceste plafoane de preţ, care se aplică celor 3.300 de benzinării ale TotalEnergies (o treime din totalul benzinăriilor din Franţa), sunt semnificativ mai mici decât preţul mediu naţional (care duminică a fost de 2,307 euro pentru litrul de motorină şi 2,014 euro pentru litrul de benzină).

Pe lângă acest gest promoţional, compania TotalEnergies a subliniat că aplică o "politică transparentă de preţuri, care constă în transferul prompt al oricăror fluctuaţii, atât în sus, cât şi în jos, ale costurilor internaţionale ale motorinei şi benzinei".

În cele 12% dintre benzinăriile care au rămas fără un anumit tip de combustibil nu sunt incluse şi benzinăriile care comercializează un anumit tip de benzină, chiar dacă nu toate tipurile pe care le vând de obicei. De asemenea, nu sunt incluse nici benzinăriile care sunt închise, din motive care nu au legătură cu furnizarea de combustibil.

Guvernul francez a prezentat recent mai multe măsuri de ajutor specifice pentru a ajuta anumite grupuri (fermieri, pescari şi cei care primesc subvenţii energetice) să facă faţă creşterii preţurilor la combustibili, cu un preţ de cost limitat, impactul măsurii fiind estimat la 130 de milioane de euro.

Cu toate acestea, executivul de la Paris a avertizat că nu poate implementa un plan masiv precum cel pus în aplicare în timpul crizei energetice declanşate de invazia Rusiei în Ucraina în 2022, având în vedere starea foarte precară a finanţelor publice, şi că orice cheltuială suplimentară va fi însoţită de o reducere corespunzătoare a unei alte linii bugetare.

Denisa Vladislav Like

Întrebarea zilei Aţi găsit motorină premium mai ieftină decât cea standard? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰