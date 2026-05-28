"Am crezut că face un AVC". Soţia lui Joe Biden, mărturie şocantă despre dezbaterea prezidenţială din 2024

Fosta primă doamnă a Statelor Unite, Jill Biden, face dezvăluiri tulburătoare despre prestația soțului său la dezbaterea prezidențială din 2024 împotriva lui Donald Trump. Într-un interviu acordat CBS News, Jill Biden mărturisește că s-a temut că Joe Biden suferă un accident vascular cerebral în timp ce îl urmărea pe scenă, spunând că nu l-a mai văzut niciodată într-o asemenea stare. Declarațiile vin la aproape doi ani după momentul care a zguduit campania democrată și a alimentat îngrijorările legate de vârsta și starea de sănătate a fostului președinte american.

"Mi-a fost frică, pentru că nu-l mai văzusem niciodată pe Joe așa, nici înainte, nici de atunci. Niciodată. Nu știu ce s-a întâmplat. În timp ce mă uitam la el, m-am gândit: Dumnezeule, are un accident vascular cerebral. Și m-a speriat de moarte", a declarat Jill Biden pentru CBS News într-un interviu care va fi difuzat duminică.

Comentariile ei au fost o recunoaștere directă, la aproape doi ani distanță, a ceea ce zeci de milioane de americani au urmărit în timp real: Biden, pe atunci în vârstă de 81 de ani și confruntându-se cu îngrijorări legate de vârsta și sănătatea sa, a avut o performanță dezastruoasă care i-a subminat candidatura pentru un al doilea mandat. Un Biden răgușit s-a împiedicat în mod repetat de cuvinte și expresii în timp ce oferea răspunsuri sinuoase la întrebări.

Interviul vine în timp ce Jill Biden se pregătește pentru începerea, pe 2 iunie, a unui turneu de promovare a cărții "View from the East Wing", viitoarele sale memorii despre perioada petrecută la Casa Albă, potrivit Mediafax care citează CNN.

Un purtător de cuvânt al lui Biden a refuzat să comenteze interviul lui Jill Biden pentru CBS.

Într-un interviu acordat primăvara trecută la emisiunea "The View" de la ABC, Joe Biden a declarat că afirmațiile că s-a confruntat cu declin cognitiv în timpul mandatului său, inclusiv în "Original Sin", o carte scrisă de Jake Tapper de la CNN și Alex Thompson de la Axios, au fost "greșite" și a spus că nu există "nimic care să susțină acest lucru".

Jill Biden a intervenit și ea atunci în apărarea soțului ei în interviul acordat ABC, susținând că programul său ca președinte era "non-stop".

"Cei care au scris acele cărți nu erau la Casa Albă cu noi și nu vedeau cât de mult muncea Joe în fiecare zi. Adică, el se trezea, lucra o zi întreagă, iar apoi noaptea… eu eram în pat, știți, citind cartea mea, iar el era încă la telefon, citind briefing-urile sale, lucrând cu personalul", a spus ea.

Dezbaterea dezastruoasă, pusă atunci pe seama oboselii

Consilierii lui Biden şi soţia sa au depus eforturi mari pentru a da o notă pozitivă dezbaterii din 2024. Într-un eveniment post-dezbatere din acea seară, Jill Biden a spus: "Joe, ai făcut o treabă excelentă. Ai răspuns la fiecare întrebare. Știai toate faptele".

La scurt timp după dezbatere, Joe Biden a călătorit în Carolina de Nord, unde a recunoscut că "nu mai este un tânăr. Nu mai merg la fel de ușor ca înainte. Nu mai vorbesc la fel de lin ca înainte. Nu mai dezbat la fel de bine ca înainte".

Însă la sfârșitul lunii iulie - la mai puțin de patru săptămâni după dezbatere, când Partidul Democrat era panicat de perspectiva unor alegeri dezastruoase - Biden s-a retras din cursa prezidențială din 2024 și și-a exprimat sprijinul pentru vicepreședinta sa, Kamala Harris.

