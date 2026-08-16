Douăsprezece persoane și-au pierdut viața într-un grav accident de autocar produs în noaptea de sâmbătă spre duminică în Ungaria. Vehiculul a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat într-un șanț, iar alte persoane au fost rănite.

Accidentul s-a produs duminică în jurul orei 01:00, pe o șosea din Ungaria, între localitățile Mezőkeresztes și Mezőnagymihály, potrivit informațiilor furnizate de poliția ungară și citate de Associated Press. Autocarul de pasageri a părăsit carosabilul și a ajuns într-un șanț, unde s-a răsturnat. Zona în care s-a produs accidentul se află la aproximativ 140 de kilometri est de Budapesta.

Bilanțul preliminar comunicat de autorități indică 12 persoane decedate și mai mulți răniți. Premierul Ungariei, Péter Magyar, a precizat că cel puțin 10 dintre persoanele implicate în accident au suferit răni grave. La fața locului au fost mobilizate echipaje ale serviciilor de urgență, care au intervenit pentru salvarea victimelor și securizarea zonei.

Poliția suspectează că șoferul ar fi adormit la volan

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Autocarul implicat în accident avea numere de înmatriculare poloneze. Informațiile disponibile până în prezent nu precizează însă cetățenia victimelor sau traseul pe care îl urma vehiculul. Poliția ungară a avansat și o primă ipoteză privind cauza accidentului. Anchetatorii consideră că este posibil ca șoferul autocarului să fi adormit la volan, ceea ce ar fi provocat ieșirea vehiculului de pe carosabil.

Circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia urmează să fie stabilite în cadrul anchetei.

Premierul Ungariei a transmis condoleanțe familiilor victimelor

Péter Magyar a reacționat după accident printr-un mesaj publicat pe Facebook, în care a transmis condoleanțe familiilor celor care și-au pierdut viața. Șeful guvernului de la Budapesta le-a mulțumit, totodată, membrilor serviciilor de intervenție mobilizate la locul tragediei.

Autoritățile nu au comunicat deocamdată informații suplimentare privind identitatea persoanelor decedate sau starea exactă a tuturor răniților. Faptul că autocarul avea numere de înmatriculare din Polonia nu înseamnă automat că pasagerii erau cetățeni polonezi, iar informațiile publicate până în acest moment nu permit stabilirea naționalității acestora.

Accidentul s-a produs într-o zonă din nord-estul Ungariei, țară tranzitată frecvent de autocare și autoturisme care circulă între Europa Centrală și statele din sud-estul continentului, inclusiv România.