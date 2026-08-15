Ucraina a anunţat sâmbătă că a atacat un aerodrom militar din Rusia şi Centrul de rachete şi activităţi spaţiale Progress din regiunea Samara, despre care Kievul afirmă că participă la dezvoltarea reţelei ruseşti de internet prin satelit Rassvet, concepută ca o alternativă la Starlink, transmite Reuters, citată de news.ro.

Ucraina susţine că a lovit centrul unde se dezvoltat Starlink-ul rusesc: atacul, la 900 km de graniţă - Profimedia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că asupra centrului Progress, situat la aproximativ 900 de kilometri de graniţa Ucrainei, au fost lansate rachete de croazieră Flamingo. Atacurile fac parte din strategia Kievului de a lovi obiective aflate în adâncimea teritoriului rus şi de a reduce capacitatea militară a Moscovei.

Zelenski a afirmat că este important ca potenţialul de război al Rusiei să fie diminuat prin ”pagube concrete” provocate unor obiective specifice. Potrivit acestuia, aerodromul vizat găzduia avioane folosite în atacurile asupra Ucrainei.

Kievul anunţă lovituri directe

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Statul Major al Ucrainei a susţinut că au fost înregistrate lovituri directe atât asupra aerodromului din regiunea Nijni Novgorod, cât şi asupra centrului Progress din Samara, iar la ambele obiective au izbucnit incendii.

Potrivit Kievului, centrul din Samara produce rachete utilizate pentru lansarea sateliţilor reţelei Rassvet, pe care Rusia o dezvoltă ca alternativă la Starlink, sistemul companiei SpaceX. Starlink este utilizat în Ucraina şi a avut un rol important în comunicaţiile de pe câmpul de luptă şi în operaţiunile cu drone.

Centrul Progress are, de asemenea, un rol important în programele spaţiale sovietic şi rus şi este implicat în producerea familiei de rachete Soyuz.

Rusia confirmă un atac masiv în regiunea Samara

Autorităţile ruse nu au confirmat atacul asupra aerodromului din Nijni Novgorod. Oficialii din regiunea Samara au anunţat însă că apărarea antiaeriană a respins un ”atac masiv cu rachete” şi că infrastructura industrială a suferit pagube localizate.

Separat, Ministerul rus al Apărării a afirmat că forţele sale au lovit în ultimele 24 de ore centre logistice şi infrastructură energetică, de transport şi de combustibil utilizate de armata ucraineană, precum şi unităţi de asamblare a dronelor cu rază lungă de acţiune şi a dronelor navale. Rusia susţine că a lovit şi un depozit de drone cu rază lungă de acţiune din regiunea Cernihiv. Reuters precizează că nu a putut verifica independent informaţiile furnizate de cele două părţi.