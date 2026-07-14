12 state din SUA contestă în instanță acordul Paramount-Warner Bros. Fuzionarea ar schimba industria filmului

Demersul vine la o lună după ce Divizia Antitrust a Departamentului de Justiție a aprobat tranzacția de 111 miliarde de dolari, care ar putea schimba radical industria divertismentului.

A fost luată o decizie în a bloca achiziția Warner Bros de către Paramount, invocând încălcarea legislației antitrust. Procesul pune în pericol una dintre cele mai mari fuziuni din istoria industriei de divertisment și media, potrivit POLITICO.

Cine contestă decizia de fuziune

Procesul vine pe fondul unei opoziții puternice din partea parlamentarilor democrați, a directorilor de studiouri, a actorilor și altor persoane din industria Hollywood. Aceștia susțin că fuziunea ar duce la concedieri masive și ar accelera concentrarea industriei media, în detrimentul consumatorilor și al profesioniștilor din domeniul creativ.

Articolul continuă după reclamă

Procesul începe la o lună după ce Divizia Antitrust a Departamentului de Justiție a aprobat oferta Paramount de a se uni cu un studio rival care deține, printre altele, studioul de film și televiziune Warner Bros., CNN și HBO Max.

Industria ar fi afectată

"Fuziunea ilegală a acestor doi giganți ai divertismentului ar duce la prețuri mai mari, o calitate mai slabă și mai puțin conținut de film și televiziune. Ar fi afectate cinematografele, distribuitorii de televiziune prin cablu și, în cele din urmă, publicul din fiecare locuință și din fiecare sală de cinema din Statele Unite", a declarat Bonta, procurorul general California.

Plângerea susține că fuziunea încalcă Secțiunea 7 din Legea Clayton, o lege federală antitrust care interzice fuziunile ce pot reduce în mod semnificativ concurența.

Potrivit comunicatului biroului lui Bonta, dacă Paramount s-ar uni cu Warner Bros. Discovery, noua companie ar reduce concurența pe piața distribuției filmelor în cinematografe, inclusiv în ceea ce privește lansarea unor "filme de mare succes foarte așteptate", precum și pe piața acordării licențelor pentru canalele de televiziune prin cablu.

Fuziunea ar crea o companie care ar controla "aproape o treime din filmele distribuite în cinematografe și aproape o treime din programele de televiziune prin cablu", se arată în comunicat.

Tranzacția propusă a primit aprobarea autorităților de reglementare din peste 20 de țări și ar urma să fie finalizată până la sfârșitul celui de-al treilea trimestru.

Achiziția i-ar permite companiei Paramount Skydance să integreze serviciul de streaming cu HBO Max și să creeze o platformă de conținut cu peste 200 de milioane de abonați.

Ar duce la concedieri în masă

Persoanele din industria de la Hollywood care se opun achiziției Warner Bros. susțin că aceasta ar duce la concedieri în masă.

Peste 4.000 de personalități de la Hollywood, printre care numeroase vedete care apar în fața camerelor, s-au alăturat unei importante campanii împotriva tranzacției.

În rândul profesioniștilor din domeniul creativ, opoziția față de fuziune a devenit tot mai vizibilă în spațiul public. Jane Fonda a purtat o insignă cu mesajul "Blocați fuziunea" la o petrecere organizată cu ocazia Premiilor Oscar, iar Mark Ruffalo a semnat recent, cu alți autori, un articol în The New York Times în care susținea că tranzacția trebuie să fie oprită.

În încercarea de a reduce îngrijorările legate de acord, Paramount a declarat în repetate rânduri că studioul rezultat în urma fuziunii va lansa cel puțin 30 de filme pe an și va crește și producția de televiziune.

Michael O’Leary, directorul general al Cinema United, a declarat că organizația sa susţine procesul împotriva fuziunii. El a adăugat că "efectele vor fi importante și de lungă durată, nu doar la Hollywood, ci și pe străzile orașelor din întreaga țară, unde cinematografele locale reprezintă repere culturale și economice pentru comunități de toate dimensiunile".

Ceilalți procurori generali implicați în proces provin din Arizona, Colorado, Connecticut, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico și Washington.

"Paramount a arătat clar că nu intenționează să respecte solicitarea formulată în cadrul anchetei", a declarat purtătorul de cuvânt al lui Rayfield pentru POLITICO, "și că reprezentanții companiei cred că sunt mai presus de lege".