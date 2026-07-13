Premieră mondială în Statele Unite. Doi roboţi umanoizi au intrat într-o sală de operaţie şi au terminat cu succes o intervenţie chirurgicală. Chiar dacă primii pacienţi au fost nişte animale, experimentul demonstrează că roboţii sunt gata să salveze vieţi.

O echipă de medici şi ingineri de la Universitatea California, San Diego, au folosit roboţii-chirurgi pentru a scoate vezica biliară unor pacienţi de probă: porcii, care au anatomia şi dimensiunea organelor foarte asemănătoare cu cele umane. "Am vrut să demonstrăm ceva şi a funcţionat! Este un asistent medical asemănător cu un om, s-a încadrat în spațiul cu care suntem obișnuiți în mod tradițional pentru chirurgia laparoscopică", a declarat Ryan Broderick, director centru medical.

Au fost folosiţi umanoizi standard care costă 20.000 de dolari

Experimentul reuşit arată că roboţii pot fi utili spitalelor care nu au suficient personal. Mai întâi ca asistenţi care oferă intrumentele medicale chirurgilor în sala de operaţii, apoi ar putea trece la misiuni tot mai complexe. "Vă puteți imagina acest dispozitiv implementat pe o navă, într-un sat undeva, într-o sală de operații mai mică, departe de orașele mari. Cred că deschide o mulțime de posibilităţi", a declarat Shanglei Liu, chirurg. Pentru experiment, medicii şi cercetătorii nu au construit roboţi speciali. Au folosit umanoizi standard, înalţi de un metru şi jumătate, care costă 20.000 de dolari.

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"Şi noi, ca echipă, știam că prin dezvoltarea tehnologică am putea găsi un rol pentru roboții umanoizi care să ajute societatea și oamenii", a declarat Michael Yip, profesor Universitatea California. La nivel global, roboţii umanoizi au început deja să fie integraţie în industrie în fabrici şi logistică.