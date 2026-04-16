17 morţi şi aproape 100 de răniţi, după un atac rusesc cu drone şi rachete în Ucraina. Răspunsul Kievului

Cel puţin 17 persoane au fost ucise, iar 98 au fost rănite în noaptea de miercuri spre joi în Ucraina în atacuri lansate de forţele ruse, între care şapte în Odesa, patru în Kiev şi trei în regiunea Dnipropetrovsk, au anunţat joi autorităţile ucrainene, potrivit Kyiv Independent .

Rusia a lansat asupra Ucrainei într-un interval de 24 de ore - între ora 07.00 miercuri şi 07.00 joi - un total de 659 de drone şi 44 de rachete, potrivit informaţiilor publicate de Forţele aeriene ucrainene pe contul lor de Telegram.

Apărarea antiaeriană ucraineană a neutralizat 636 de drone şi 31 de rachete, indică raportul, care menţionează că 12 rachete şi 20 de drone - care nu au putut fi interceptate - au lovit 26 de obiective în Ucraina, fără să le numească.

Fragmente ale dronelor şi rachetelor ruseşti doborâte au căzut în 25 de locuri. Din totalul rachetelor lansate de Rusia, 19 erau rachete balistice. Apărarea antiaeriană ucraineană a reuşit să intercepteze doar opt dintre acestea, potrivit aceluiaşi raport.

Articolul continuă după reclamă

Ministrul de externe ucrainean, Andrii Sibiga, a condamnat joi atacurile "teroriste" cu rachete şi drone, care au făcut cel puţin 17 morţi şi peste 90 de răniţi în diferite regiuni ale ţării în ultimele 24 de ore, subliniind că bombardamentele ruseşti au vizat în principal obiective "civile".

Într-o postare pe platforma X, Sibiga a calificat drept "crime de război" această nouă serie de atacuri ruseşti, lansând un apel către comunitatea internaţională să nu privească aceste crime ale agresiunii ruse ca pe ceva făcând parte din "normalitate".

"Îndemnăm comunitatea internaţională să acţioneze imediat. Toate deciziile necesare pentru a spori presiunea asupra agresorului trebuie adoptate acum. Este imoral, contraproductiv şi periculos să se tot amâne sancţiunile împotriva Rusiei sau pachetele de sprijin pentru Ucraina", a transmis Sibiga.

De la începutul conflictului, lansat în urmă cu patru ani, armata rusă a atacat teritoriul ucrainean aproape în fiecare noapte cu rachete şi sute de drone, şi şi-a intensificat recent atacurile aeriene în timpul zilei. Zeci de mii de civili au fost ucişi de la invazia rusă în februarie 2022.

Răspunsul ucrainenilor după atacurile Rusiei

Joi, comandantul forţelor de drone ucrainene a anunţat, pe contul de Telegram, că acestea au lovit două depozite de petrol din Crimeea şi infrastructura din portul Tuapse, din sudul Rusiei.

Mai devreme, guvernatorul regional rus a informat că o adolescentă de 14 ani şi o tânără au fost ucise în atacul cu drone ucrainean în cursul nopţii în oraşul-port Tuapse de la Marea Neagră.

Resturi de drone au avariat şase blocuri de locuinţe şi 24 de case, o şcoală de muzică şi o grădiniţă în regiunea Krasnodar, a afirmat guvernatorul Veniamin Kondratiev, anunţând că a fost instaurată starea de urgenţă. Oraşul găzduieşte o rafinărie de petrol şi a fost deja de mai multe ori ţinta loviturilor ucrainene.

La Novorosiisk, un alt port la Marea Neagră, resturi de drone au lovit o navă civilă şi au rănit o persoană, a spus Kondratiev, adăugând că şi la Soci, în aceeaşi regiune, resturi au căzut pe clădiri rezidenţiale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi asigurare obligatorie de locuinţă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰