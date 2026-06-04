Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, în timpul vizitei surpriză a lui Mark Rutte la Kiev, că aderarea Ucrainei la NATO nu ar fi doar în interesul ţării și al Alianței, ci ar reprezenta un avantaj și pentru Rusia.

Zelenski explică de ce e în interesul Rusiei ca Ucraina să intre în NATO - Facebook

În timpul unei conferințe de presă, Zelenski a susținut că majoritatea țărilor NATO văd deja Ucraina ca viitor membru al Alianței, însă mai există câteva state care nu și-au exprimat clar susținerea. Liderul ucrainean a făcut și o declarație surprinzătoare, afirmând că "până și rușii au nevoie de Ucraina în NATO", scrie Ukrainska Pravda.

Zelenski a explicat că, în opinia sa, aderarea Ucrainei la NATO ar putea reprezenta o garanție pentru Rusia că armata ucraineană nu va desfășura acțiuni militare împotriva sa în viitor, chiar și în situația în care unele teritorii ocupate ar rămâne sub controlul Moscovei.

"Majoritatea țărilor înțeleg acum că aderarea Ucrainei la NATO este necesară nu doar pentru Ucraina, ci și pentru Alianță. Cred că inclusiv rușii au nevoie de Ucraina în NATO", a declarat Zelenski.

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La rândul său, Mark Rutte a reafirmat că decizia NATO nu s-a schimbat și că Ucraina merge mai departe pe drumul către aderare. Totuși, pentru ca Kievul să devină membru NATO este nevoie de acordul unanim al tuturor statelor membre, iar acest consens nu există încă.

23 de morţi, după un val de atacuri ruseşti în Ucraina

Vizita şefului NATO vine în contextul unei intensificări a atacurilor ruse şi ucrainene, în timp ce negocierile de pace mediate de către Statele Unite se află într-un punct mort.

Cu o zi înainte, un atac masiv cu drone şi rachete ruseşti a ucis 23 de persoane la Kiev şi în oraşul industrial Dnipro, în partea de centru-vest a Ucrainei.

Preşedintele Volodimir Zelenski doreşte să obţină livrări mai mari de muniţii pentru sistemele sale de apărare antiaeriană de la ţările membre NATO, în special rachete americane Patriot, despre care Kievul consideră că sunt esenţiale pentru a contracara atacurile cu rachete balistice ruseşti.