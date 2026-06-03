Orașul terorizat de războiul de la graniță. Oamenii tresar la fiecare Ro-Alert

Gălăţenii tresar la fiecare Ro-Alert şi la fiecare sunet care vine dinspre cer. Graniţa dintre război şi pace pare tot mai mică, iar oamenii au ajuns să se întrebe... unde va cădea următoarea dronă.

Oraşul de la Dunăre trăieşte acum pe viu ce se întâmplă de 4 ani şi jumătate în Ucraina. Nimeni nu se aştepta ca totul să se mute de la televizor, în viaţa reală.

De la Reni din Ucraina, un oraş bombardat frecvent de către ruşi, şi până în Galaţi sunt doar 15 kilometri în linie dreaptă, o distanţă care poate fi parcursă de o dronă în doar câteva minute. Doar anul acesta au fost 12 situaţii în care au fost găsite drone sau fragmente de drone pe teritoriul României, iar cele mai grave două situaţii s-au înregistrat aici, în Galaţi, în decurs de o lună, când două drone militare ruseşti au căzut pe locuinţele oamenilor.

"O stare de teamă şi de panică pentru că nu pot să nu mă gândesc că, poate că data viitoare va lovi mai aproape de mine", a declarat Florin Angheluţă, jurist.

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"Noi ca ţară nu suntem pregătiţi, deşi cred că suntem de vreo 10 ani într-un război hibrid". La fiecare Ro-Alert oamenii tresar. Şi pe bună dreptate, după explozia dronei ruseşti pe blocul de locuinţe.

"Cel mai important, dacă sunt în vecinătatea dronei sau a elementelor, rugămintea este să păstreze o distanţă de siguranţă, să evacueze zona pe o distanţă minimă de 200 de metri de locul de impact", a declarat Cătălin Sion, ISU Galaţi.

Realitatea e că oamenii sunt afectaţi, deşi nu toţi o arată. "Sunt oameni care manifestă anxietate, alţii care evitând-o, crează teorii ale conspiraţiei şi alţii neagă, spun că nu există", a declarat Cătălin Dimofte, psiholog.

Şeful Comitetului Militar NATO linişteşte, însă, apele. "NATO deja ia măsuri. Întăreşte Flancul Estic al NATO. Luăm în considerare să întărim eforturile acolo pentru a înfrunta astfel de evenimente. Acesta (n.r drona din Galaţi) a fost un accident, bineînţeles. Nu este o acţiune împotriva noastră, nu este un atac", a explicat amiralul Giuseppe Cavo Dragone, şeful Comitetului Militar NATO.

De la începutul războiului din Ucraina au fost aproximativ 60 de drone sau resturi de drone căzute pe teritoriul ţării, în zone nelocuite. Cu excepţia ultimelor două care au căzut în Galaţi.

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