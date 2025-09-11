Astăzi se împlinesc 24 de ani de la cel mai grav atac terorist din istoria Statelor Unite. 24 de ani de când întreaga lume privea, fie de la fața locului, fie din fața televizoarelor, un moment care avea să schimbe cursul istoriei. Aproape 3000 de oameni și-au pierdut viața după ce două aeronave de linie au lovit Turnurile Gemene din New York. Urmările atentatului se resimt și astăzi. În Statele Unite sunt aşteptate mai multe ceremonii în memoria victimelor.

11 septembrie 2001, ora locală 08:46 în New York. Avionul United Airlines, un Boeing 767 care zbura pe ruta Boston - Los Angeles a fost primul deturnat. Aeronava pilotată de terorişti intră în Turnul Nord al World Trade Center. A fost doar prima parte a eveimentului care a schimbat pentru totdeauna cursul istoriei moderne.

Atentatele au fost opera a 19 terorişti, organizaţi în patru comando-uri diferite care au deturnat patru avioane de linie.

"Am alocat toate resursele serviciilor de informaţii şi ale celor de aplicare a legii pentru a-i găsi pe cei responsabili şi a-i aduce în faţa justiţiei. Nu vom face distincţii între teroriştii care au comis aceste acte şi cei care îi adăpostesc" a declarat la vremea aceea fostul preşedinte al SUA, George W. Bush.

Două alte avioane au fost deturnate în 11 septembrie

Imaginile transmise în direct au ținut întreaga lume cu sufletul la gură, în timp ce America era atacată pe propriul teritoriu. După 17 minute, un al doilea avion avea să distrugă şi turnul geamăn de la World Trade Center.

Pe lângă cele două avioane care au intrat în Turnurile Gemene, alte două zboruri au fost deturnate în 11 septembrie 2001. Zborul American Airlines 77 a lovit clădirea Pentagonului, iar United Airlines 93 s-a prăbușit pe un câmp în Pennsylvania, după ce pasagerii au încercat să oprească teroriştii. Se crede că ținta acestuia era fie Casa Albă, fie Capitoliul. Înainte de asta, o parte dintre cei aflaţi la bord au reuşit să îşi sune familiile şi să lase mesaje emoţionante.

"Sunt într-un avion care a fost deturnat. Te sun din avion. Vreau să-ţi spun că te iubesc. Te rog, spune-le copiilor mei că îi iubesc foarte mult şi că îmi pare atât de rău, iubitule. Sper să îţi văd faţa din nou, iubitule. Te iubesc, adio!" a fost mesajul de adio al unui pasager.

În total, o oră şi 17 minute în care lumea s-a schimbat total.

Acum mai bine de două decenii, şocul atentatelor a spart emisiile tuturor televiziunilor din lume. Alessandra Stoicescu a fost singurul jurnalist de televiziune din România care a transmis direct de la Ground Zero, pentru Observator.

"Tot ceea ce doresc Statele Unite acum de la regimul de la Kabul este să-l predea pe Osama bin Laden" a relatat atunci Alessandra Stoicescu.

Liderul grupării teroriste, vânat de americani timp de 10 ani

La scurt timp după atentate, americanii şi aliaţii lor au invadat Afganistanul, care îi adăpostea pe teroriştii Al-Qaeda. A început astfel Războiul din Afganistan, cel mai lung conflict armat din istoria Statelor Unite, încheiat în 2021 şi purtat împotriva regimului taliban care refuzase să îl predea pe Osama bin Laden. Considerat principalul vinovat pentru atacuri, liderul grupării teroriste a fost localizat şi lichidat abia după 10 ani.

"Astăzi, la la ordinul meu, Statele Unite au lansat o operaţiune ţintită împotriva bazei din Abbottabad, Pakistan. După un schimb de focuri, l-au ucis pe Osama Bin Laden şi i-au luat în custodie trupul" a dat vestea fostul preşedinte al SUA, Barack Obama.

O schimbare majoră în urma atentantelor a fost creşterea controalelor pe aeroporturi şi sporirea măsurilor de securitate.

