Presiune tot mai mare asupra Rusiei. Camera Reprezentanților din Statele Unite a adoptat un amplu pachet de sancțiuni care vizează oficiali ruși, bănci și "flota fantomă" de petroliere. Acesta prevede și tarife de până la 100% pentru principalii importatori de petrol și gaze rusești. Proiectul, susținut de Lindsey Graham și de zeci de senatori americani, a fost trimis acum președintelui Donald Trump pentru promulgare.

Noi sancțiuni și tarife de până la 100% pentru Rusia, aprobate de Camera Reprezentanților din SUA - Hepta

Proiectul a fost pentru prima dată prezentat în urmă cu un an și jumătate de răposatul senator american republican, Lindsey Graham, dar și alți zeci de senatori, scrie Mediafax care citează Associated Press.

Camera Reprezentanților, cu majoritate republicană, a votat cu 262 de voturi pentru și 159 împotrivă în favoarea proiectului de lege. Documentul a fost trimis președintelui Trump, care urmează să-l semneze pentru a fi, practic, promulgat.

Sancțiuni pentru oficiali, bănci, dar și "Flota fantomă"

Legea privind sancțiunile Rusiei impune sancțiuni oficialilor ruși, băncilor și „flotei fantomă” de petroliere care asigură transportul țițeiului rus.

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De asemenea, îi impune lui Trump să impună tarife de până la 100% asupra celor mai mari 5 importatori de petrol sau gaze naturale rusești, cu o excepție pentru țările care importă mai puțin de 15% din exporturile de gaze naturale ale Rusiei și care au luat măsuri semnificative pentru a reduce aceste importuri.

Legislația reprezintă cel mai ambițios efort de sprijinire a Ucrainei de la revenirea președintelui Donald Trump la Casa Albă și ar pune capăt unei perioade de aproape doi ani de impas relativ în această chestiune, care a urmat unui pachet de ajutor de urgență din 2024.

Descurajarea Chinei și Indiei de a cumpăra gaze și petrol rus

Susținătorii au precizat că această prevederea ce îi vizează pe importatorii de petrol și gaze rusești are scopul de a descuraja China și India să cumpere resurse din Rusia. Criticii proiectului de lege și-au exprimat temerea că Trump va folosi prevederea pentru a viza aliații SUA din Uniunea Europeană și din alte părți.

„Acest președinte a spus întotdeauna că iubește tarifele. Și cunoaștem istoricul acțiunilor sale în ceea ce privește tarifele impuse aliaților noștri europeni și aliaților noștri de pretutindeni”, a acuzat deputatul democrat Gregory Meeks.

Demersul, încurajat de Zelenski

Cu toate acestea, demersul a fost încurajat pe președintele Zelenski. Acesta a insistat pentru adoptarea proiectului de lege, lansând chiar un apel direct către senatori cu puțin timp înainte ca documentul să fie supus la vot în Senatul american, luna trecută.

Zelenski a precizat că, în timpul războiului, uneori este mai bine să „iei o decizie nu tocmai perfectă decât să nu faci nimic”.

„Iar acesta este un moment istoric foarte important pentru Statele Unite. Proiectul de lege trebuie adoptat, supus la vot și susținut. Pe lângă asta, sunt importante deciziile ferme ale Administrației SUA. Deciziile personale ale președintelui Trump. Sper din tot sufletul că vom vedea acest lucru", se arată în mesajul publicat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe X.