Trump, gata să joace "cartea taxelor vamale foarte mari" dacă statul canadian devine membru asociat al UE

Donald Trump ameninţă Uniunea Europeană cu taxe vamale drastice dacă Bruxelles-ul va merge mai departe cu ideea de a transforma Canada în primul membru asociat al blocului comunitar. Preşedintele SUA spune că ar putea considera o asemenea apropiere drept un gest ostil faţă de Washington şi avertizează că ar putea inclusiv să limiteze schimburile comerciale cu Europa.

Donald Trump a reacţionat miercuri după ce preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus ca statul canadian să devină primul membru asociat al Uniunii Europene.

Liderul de la Casa Albă a catalogat ideea drept "ridicolă" şi a avertizat că Statele Unite ar putea răspunde prin taxe vamale dure dacă va considera că această apropiere dintre Canada şi UE este îndreptată împotriva Washingtonului, potrivit Politico.

Trump ameninţă Europa cu taxe vamale drastice

"Canada a fost un partener comercial îngrozitor", le-a spus Donald Trump jurnaliştilor pe aeroportul din Charlotte, Carolina de Nord, atunci când a fost întrebat despre propunerea lansată de Ursula von der Leyen.

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"Dacă voi ajunge la concluzia că este un gest ostil, voi impune taxe vamale foarte mari sau voi opri o parte importantă din comerţul cu Europa", a continuat preşedintele american.

Trump nu a exclus însă posibilitatea ca Washingtonul să accepte o astfel de apropiere între Canada şi Uniunea Europeană, dacă va considera că în spatele demersului există "intenţii bune".

În caz contrar, liderul american a avertizat din nou că Europa s-ar putea confrunta cu "taxe vamale foarte mari".

Ursula von der Leyen propune un nou statut pentru Canada în relaţia cu UE

Ideea a fost lansată de Ursula von der Leyen în timpul discursului său privind Starea Uniunii, susţinut în prezenţa premierului canadian Mark Carney.

"Aş vrea să lucrăm împreună pentru ca statul canadian să poată deveni primul membru asociat al Uniunii Europene", a declarat preşedinta Comisiei Europene.

Von der Leyen a anunţat totodată crearea unei "Alianţe pentru Viitor", care ar urma să dezvolte relaţia dintre UE şi Canada pornind de la acordul comercial deja existent între cele două părţi.

Propunerea a luat prin surprindere mai multe capitale europene. În acelaşi timp, oficialii canadieni par să încerce să tempereze discuţiile privind o eventuală aderare sub această formă.

Deocamdată nici nu este clar ce ar presupune concret statutul de membru asociat al Uniunii Europene, întrucât o asemenea categorie nu există în prezent în legislaţia UE.

Canada temperează aşteptările privind apropierea de Uniunea Europeană

Jonathan Wilkinson, viitorul ambasador al Canadei pe lângă Uniunea Europeană, a încercat rapid să reducă amploarea speculaţiilor.

"Nu suntem în acel punct", le-a spus Jonathan Wilkinson jurnaliştilor la Strasbourg, atunci când a fost întrebat despre posibilitatea ca statul canadian să devină membru asociat al UE.

"În acest moment, ne concentrăm pe obţinerea unor rezultate concrete", a adăugat el.

Declaraţiile lui Donald Trump vin într-un moment în care Canada încearcă să îşi reducă dependenţa economică de Statele Unite, pe fondul intensificării conflictului comercial dintre cele două ţări.

Premierul Mark Carney a vorbit despre construirea unei "alianţe unice" cu Uniunea Europeană, însă până acum nu a susţinut în mod explicit ideea ca statul canadian să primească statutul de membru asociat.

Mark Carney urmează să susţină joi un discurs în Parlamentul European.