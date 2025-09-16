"Gaza arde!" Israelul începe ofensiva terestră. Mii de palestinieni au fugit peste noapte

Armata israeliană (IDF) a lansat luni seara o ofensivă terestră de amploare asupra orașului Gaza, după săptămâni de bombardamente aeriene intense, au declarat doi oficiali israelieni pentru CNN. Forţele aeriene israeliene au efectuat atacuri masive în oraşul Gaza, iar la scurt timp după aceea, tancurile au intrat în oraş. Cel puțin 38 de persoane au murit până acum, în urma incursiunii. Israelul sifedază astfel condamnarea internațională și reacțiile din partea familiilor ostaticilor deținuți de Hamas.

38 de morți, în urma atacurilor israeliene nocturne din Gaza. Ministrul israelian al Apărării: "Gaza arde" - Profimedia

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a anunţat determinarea Israelului de a continua ofensiva în Fâşia Gaza, după intensele atacuri nocturne ale armatei israeliene în apropierea şi în oraşul Gaza.

"Gaza arde. Tsahal loveşte cu mână de fier infrastructura teroristă, iar soldaţii Tsahal luptă cu curaj pentru a crea condiţiile necesare eliberării ostaticilor şi înfrângerii Hamas. Nu vom ceda şi nu ne vom retrage până când misiunea nu va fi îndeplinită", a declarat Israel Katz.

Atacurile israeliene nocturne asupra oraşului Gaza au ucis cel puţin 38 de persoane, potrivit informațiilor furnizate de cele trei principale spitale din oraş.

Articolul continuă după reclamă

Spitalul Al-Shifa a înregistrat 23 de morţi, spitalul Al-Ahli Arabi 12 morţi, iar spitalul Al-Aqsa a înregistrat trei morţi.

Şefii de securitate ai Israelului l-au sfătuit pe premierul Benjamin Netanyahu să nu lanseze operaţiunea. Ei au avertizat că aceasta ar putea pune în pericol viaţa ostaticilor israelieni încă deţinuţi în Gaza, ar duce la pierderi grele în rândul IDF şi nu ar reuşi să destrame Hamas, scrie Axios.

În ultimele zile, Israelul și-a intensificat bombardamentul asupra orașului, distrugând clădiri rezidențiale, ucigând sute și strămutând zeci de mii de persoane.

O anchetă independentă a Națiunilor Unite a concluzionat că Israelul a comis genocid împotriva palestinienilor din Gaza. Peste 10% dintre ei au fost uciși sau răniți de la începutul războiului, a spus fostul șef al armatei israeliene, o cifră foarte apropiată de cea raportată de Ministerul Palestinian al Sănătății.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi Inteligenţa Artificială în sarcinile de la job? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰