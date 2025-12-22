Delegații la nivel înalt din cel puțin nouă țări s-au adunat în același loc pentru negocieri paralele în acest weekend privind Ucraina și Gaza.

Clubul de golf de unde se negociază cele mai grave conflicte mondiale: "Vineri, Gaza. Sâmbătă, Ucraina" - Profimedia

Locația respectivă nu a fost Geneva sau Paris, ci un club de golf din afara orașului Miami, deținut în comun de Steve Witkoff - negociatorul principal al președintelui Trump pentru ambele conflicte, relatează Axios.

De când s-a alăturat echipei lui Trump în ianuarie, Witkoff și-a împărțit timpul între birourile sale de la Casa Albă și clubul său Shell Bay, în timp ce își ia avionul privat în capitalele din Europa și Orientul Mijlociu, pe cheltuiala proprie, pentru discuții despre Ucraina, Gaza, programul nuclear al Iranului și multe altele.

Înainte de acordul din Gaza din octombrie, oficiali din Orientul Mijlociu au început să călătorească în sudul Floridei pentru a se întâlni cu Witkoff și Jared Kushner, care locuiește și el în Miami.

Articolul continuă după reclamă

Mai recent, la Shell Bay au avut loc mai multe runde de discuții sensibile cu Ucraina.

Primul proiect al planului de pace al lui Trump pentru Ucraina a fost redactat la Shell Bay de Witkoff și Kushner, alături de trimisul rus Kirill Dmitriev.

Două săptămâni mai târziu, consilierul ucrainean pentru securitate națională, Rustem Umerov, a călătorit la clubul din Florida și a fost informat despre plan de către Witkoff și Kushner.

Apoi, la sfârșitul lunii noiembrie, secretarul de stat Marco Rubio a folosit clubul pentru o rundă de negocieri mai formale cu o delegație ucraineană.

Convenabil pentru negocieri sensibile, clubul este departe de Washington și de ochii presei.

Se află la aproximativ o oră de mers cu mașina la sud de Mar-a-Lago și la o jumătate de oră la nord de Miami Beach.

Se pare că se plătește o taxă de membru pentru club, deschisă în 2023, care depășește 1 milion de dolari. Diplomații care au vizitat Shell Bay pentru a se întâlni cu Witkoff au declarat că au dat peste directori generali ai unor companii importante care erau acolo pentru a juca golf.

"Este în mod clar locul potrivit. Vineri, Gaza. Sâmbătă, Ucraina", a declarat un diplomat occidental despre discuțiile din acest weekend.

Vineri, clubul lui Witkoff a fost plin de activitate diplomatică.

Consilierii pe probleme de securitate națională din Ucraina, Franța, Germania și Marea Britanie au purtat discuții cu Witkoff și Kushner pe tema planului de pace al SUA și a garanțiilor de securitate pentru Ucraina.

Sâmbătă, Dmitriev a aterizat la Miami și s-a întâlnit cu Witkoff și Kushner la club. Scopul era să-i prezinte trimisului rus cel mai recent plan de pace și să obțină răspunsul Moscovei.

Witkoff a declarat duminică că echipa Casei Albe s-a întâlnit cu ucrainenii și europenii în fiecare dintre ultimele trei zile, iar cu Dmitriev în ultimele două zile, descriind ambele direcții ale discuțiilor ca fiind "productive".

Între timp, prim-ministrul qatarez, șeful serviciilor secrete egiptene și ministrul turc de externe s-au întâlnit vineri cu Witkoff la Shell Bay pentru a discuta despre Gaza.

Cei patru oficiali au emis o declarație comună a doua zi, subliniind necesitatea de a trece la a doua fază a acordului din Gaza și de a permite unui nou organ de guvernare palestinian să înceapă să gestioneze enclava.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Prețurile pentru sărbători v-au schimbat lista de cumpărături? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰