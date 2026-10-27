Un cuplu de români a folosit o aplicaţie de dating pentru a jefui un italian de 70 de ani. Au fost arestaţi

Un bărbat de 70 de ani din Italia a rămas fără un lanţ de aur după o întâlnire cu o tânără pe care o cunoscuse pe o platformă de matrimoniale. Femeia i-ar fi sustras bijuteria în timp ce mima un gest de afecţiune, iar la scurt timp şi-ar fi făcut apariţia iubitul ei. Cei doi români, ambii în vârstă de 23 de ani, au fost arestaţi de carabinieri, care au descoperit asupra lor mai multe bijuterii din aur, în valoare de aproximativ 7.000 de euro.

Carabinier la un punct de control - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Carabinierii din Albenga, cu sprijinul colegilor din Finale Ligure, au arestat doi cetăţeni români, un cuplu în vârstă de 23 de ani, care nu au domiciliu stabil în Italia. Cei doi sunt suspectaţi de tăinuire de bunuri provenite din infracţiuni şi sunt cercetaţi pentru furtul unui lanţ de aur şi al unui ceas de la un italian de 70 de ani din provincia Savona.

Ancheta a început după ce victima a depus o plângere la poliţie şi a povestit cum o întâlnire cu o tânără cunoscută pe internet s-a transformat într-un furt, relatează Il Nazionale.

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Potrivit anchetatorilor, bărbatul le-a relatat carabinierilor că, în seara precedentă, se întâlnise cu o tânără pe care o cunoscuse prin intermediul unei platforme de întâlniri online.

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Cei doi s-au văzut în maşina bărbatului, într-o zonă izolată din interiorul provinciei Savona. La un moment dat, sub pretextul unui gest de afecţiune, femeia i-ar fi scos lanţul de aur de la gât, fără ca acesta să îşi dea seama.

La scurt timp, ar fi apărut un alt bărbat, care s-ar fi prezentat drept iubitul tinerei. Acesta ar fi pretins că tocmai descoperise infidelitatea partenerei sale şi, în timpul confruntării, i-ar fi smuls bătrânului ceasul de la încheietură.

După ce a constatat că ceasul nu era autentic, suspectul i l-ar fi înapoiat victimei. Ulterior, cei doi tineri ar fi plecat împreună.

Bijuterii de aur de aproximativ 7.000 de euro, descoperite în maşina suspecţilor

Imediat după depunerea plângerii, carabinierii au început cercetările pentru identificarea suspecţilor. Cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere şi a al sistemelor de recunoaştere a numerelor de înmatriculare, anchetatorii au reuşit să identifice autoturismul folosit de cei doi.

În urma percheziţiilor, carabinierii au descoperit mai multe bijuterii din aur ascunse atât în maşină, cât şi în geanta femeii. Printre obiectele recuperate se afla şi lanţul sustras bărbatului de 70 de ani, care i-a fost ulterior restituit.

Celelalte bijuterii, a căror valoare totală este estimată la aproximativ 7.000 de euro, au fost confiscate pentru stabilirea provenienţei lor.

Cei doi tineri români au fost arestaţi

Cei doi suspecţi au fost arestaţi şi duşi în penitenciarele Marassi şi Pontedecimo din Genova, unde se află la dispoziţia autorităţilor judiciare din Savona.

Anchetatorii continuă verificările pentru a stabili situaţia juridică a celor doi şi provenienţa bijuteriilor găsite asupra lor.

Carabinierii fac apel la persoanele care recunosc printre obiectele confiscate bijuterii care le aparţin sau dacă au fost victimele unor incidentele similare să contacteze autorităţile şi să depună plângere.