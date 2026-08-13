Marinari aflaţi pe portavionul Abraham Lincoln ar fi încercat să sară peste bord. Sunt de 250 de zile pe mare

Criză la bordul portavionului american USS Abraham Lincoln, aflat de nouă luni pe mare. Mai mulți marinari ar fi încercat să sară peste bord, în timp ce familiile lor acuză condiții tot mai grele și o presiune psihică uriașă. Echipajul a petrecut deja 250 de zile consecutive fără să ajungă la țărm, un record pentru un portavion american în epoca modernă.

Două publicații militare importante, Navy Times și Stars and Stripes, trag un semnal de alarmă despre criza de pe portavionul USS Abraham Lincoln, care nu s-a mai întors acasă din noiembrie 2025 și este în a cincea lună de operațiuni de luptă împotriva Iranului, desfășurat în Orientul Mijlociu.

Criză la bordul USS Abraham Lincoln

Ambele relatează despre mai multe tentative ale unor marinari de a sări peste bord, în condițiile în care presiunea psihică ar fi ajuns la limită.

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Echipajul se află în a noua lună pe mare și a petrecut 250 de zile consecutive fără să ajungă la țărm, un record pentru un portavion în epoca modernă, relatează The Guardian.

Marinari care au încercat să sară peste bord

Familiile militarilor sunt și ele îngrijorate de soarta celor dragi. Săptămâna trecută, la o întâlnire a rudelor cu conducerea Marinei, una dintre soții a spus că soțul ei îi trimisese chiar în acea zi un mesaj în care spunea că "speră să nu se mai trezească mâine".

O altă femeie prezentă la întâlnire i-a spus secretarului interimar al Marinei, Hung Cao, și altor oficiali de rang înalt că Marina a "distrus încrederea dintre noi și conducere".

Navy Times a dezvăluit detalii despre tentative de sinucidere la bordul portavionului. O femeie a declarat că soțul ei a încercat să sară peste bord după ce misiunea a fost prelungită de mai multe ori.

"Îi este frică. Crede că va fi trecut în rezervă în mod dezonorant și că, doar pentru că a ajuns la epuizare, cariera lui de 13 ani este distrusă, pur și simplu", s-a plâns ea.

Soția unui alt marinar a povestit că soțul ei a împiedicat un coleg de echipaj să sară peste bord, l-a prins și l-a tras înapoi pe punte.

Condiţii precare la bord

Condițiile de la bord sunt și ele precare. "Dușuri cu mucegai, toalete defecte, mașini de spălat nefuncționale săptămâni întregi, perioade lungi fără apă caldă, o masă redusă la jumătate de cană de orez și două tortilla. Fără săpun, deodorant sau pastă de dinți", așa a descris situația de la bord Mike Levin, congresmen democrat din California.

Jason Crow, și el congresmen democrat, dar din Colorado, fost militar, care a servit în Afganistan și Irak, a avertizat că presiunea asupra militarilor de pe Lincoln "crește de la o săptămână la alta".

Portavionul a plecat din San Diego pe 21 noiembrie 2025 pentru o misiune în Pacific, dar la mijlocul lunii ianuarie 2026 a fost redirecționat spre Orientul Mijlociu. La izbucnirea războiului declanșat de SUA și Israel cu Iranul se afla în Marea Arabiei.

De atunci, echipajul de peste 5.000 de persoane a petrecut doar două zile pe uscat, în Guam, în decembrie, și în Oman, în iulie. Misiunea trebuia să se încheie în mai, dar a fost prelungită de mai multe ori din cauza războiului în desfășurare.

În aprilie, pe rețelele de socializare au apărut numeroase critici publice legate de condițiile dificile de la bord. Au circulat incusiv fotografii cu mâncare de slabă calitate și raționalizată. Pete Hegseth, secretarul Apărării, a negat acuzațiile, numindu-le "fake news".