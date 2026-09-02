Primul oraş care va interzice inteligenţa artificială pentru elevii din şcolile publice până la liceu

Oraşul New York va interzice utilizarea inteligenţei artificiale (AI) pentru elevii din şcolile publice până la liceu, a declarat miercuri pentru AFP o sursă apropiată situaţiei, confirmând informaţii din media locale.

Contactate de AFP, biroul primăriei New York şi Departamentul de Educaţie al oraşului nu au răspuns imediat. Astfel, utilizarea AI va fi permisă doar începând cu liceul. Totuşi, ea va fi limitată la aplicaţii specifice, cum ar fi învăţarea despre tehnologie sau câteva programe pilot.

Conform New York Times, chatbot-urile prezentate ca însoţitori AI care oferă sprijin psihologic vor fi, de asemenea, interzise. Se pune întrebarea cum să se controleze utilizarea AI, deoarece aceasta intervine adesea în afara şcolii şi în sfera privată.

Cine poate folosi totuşi AI-ul

Regulile prevăd, însă, că profesorii pot utiliza AI ca parte a atribuţiilor lor, de exemplu pentru a pregăti lecţii sau a scrie mesaje.

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Departamentul Educaţiei recomandă, de asemenea, limitarea timpului petrecut în faţa ecranelor la 45 de minute în clasă pentru elevii de gimnaziu şi la 30 de minute pentru elevii de şcoală primară.

Aceste noi reguli urmează să fie prezentate oficial miercuri. Ele vin în urma unui document iniţial publicat în martie. Considerat prea indulgent, acesta a stârnit indignare în rândul multor părinţi şi profesori. Acest cadru autoriza utilizarea inteligenţei artificiale (AI) pentru elevii din învăţământul public din New York pentru "cercetare, explorare şi proiecte creative".

Confruntat cu proteste, responsabilul cu şcolile publice din New York, Kamar Samuels, a declarat că autorităţile nu au comunicat corespunzător şi a dat asigurări că serviciile sale "vor examina îndeaproape" posibilitatea unor îndrumări mai stricte pentru utilizarea de către elevii mai mici.

Întotdeauna a existat intenţia ca documentul din martie să fie urmat de o "broşură" mai cuprinzătoare la sfârşitul acestui an, care să includă feedbackul din consultarea publică.

Orientările în privinţa tehnologiei din şcolile publice din oraşul New York sunt urmate pe scară largă în Statele Unite şi nu numai, deoarece este cel mai mare district şcolar din ţară, cu puţin peste 900.000 de elevi în 2024-2025.

Departamentul Educaţiei va înfiinţa un grup de lucru format din profesori, oficiali aleşi, experţi şi reprezentanţi sindicali, însărcinat cu elaborarea unui raport în aprilie 2027, menit să servească drept bază pentru politica oraşului New York privind AI în şcoli.