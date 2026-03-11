Antena Meniu Search
12 martie, Sfântul Teofan Mărturisitorul. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Joi, 12 martie, este prăznuit Sfântul Teofan Mărturisitorul, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Cuvios Teofan Mărturisitorul este prăznuit pe 12 martie Sfântul Cuvios Teofan Mărturisitorul este prăznuit pe 12 martie - doxologia.ro

Sfântul Teofan Mărturisitorul s-a născut la praznicul Botezului Domnului (Boboteaza), din părinţi cinstiţi, Isaac şi Teodotia. Conform crestinortodox.ro, tatăl său a fost rudă cu Împăratul Leon Isaurul (717-740) şi a murit pe când Teofan avea trei ani.

La 12 ani, Teofan a fost logodit cu fiica unui senator, însă nunta a avut loc la împlinirea anilor potriviţi pentru căsătorie. După moartea împăratului şi a socrului său, îşi va împărţi averea săracilor şi va intra în monahism, împreună cu soţia sa. Soţia se va călugări la Mănăstirea Princhipos şi va primi numele de Irina, iar el se va călugări în Mănăstirea Polihroniu din ţinutul Sigrana. Timp de şase ani a copiat diferite lucrări, refuzând să conducă mănăstirea. Ajunge în Insula Calonim, unde va ridica o mănăstire, şi apoi va reveni în Muntele Sigrianei.

Participă la al VII-lea sinod ecumenic, de la Niceea, din 787, unde luptă împotriva celor care respingeau cinstirea sfintelor icoane.

Dumnezeu i-a dăruit Sfântului Teofan harul facerii de minuni, prin care vindecă toate bolile şi mai cu seamă toate formele de nebunie.

Când erezia iconoclastă a izbucnit iar, sub Împăratul Leon Armeanul, Sfântul Teofan a fost adus la Constantinopol şi aruncat în temniţă. Aici a zăcut doi ani. Apoi, împăratul l-a surghiunit în Insula Samotrace, lucru pe care îl prorocise mai înainte temnicerilor lui. După sosirea la Samotrace, Sfântul Teofan a mai trăit 23 de zile.

