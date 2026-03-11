12 martie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 12 martie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 12 martie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 12 martie

Pe 12 martie 1365 are loc întemeierea Universității din Viena. Pe 12 martie 1838 apare, la Brașov, din inițiativa și sub conducerea lui George Barițiu, "Gazeta de Transilvania", primul ziar politic românesc din Transilvania. Și-a încetat apariția în 1946, din cauza presiunilor comuniste. Pe 12 martie 1848 înregistrăm Proclamația lui Simion Bărnuțiu, prin care românii din Transilvania sunt chemați să se ridice la luptă pentru drepturile lor naționale. Pe 12 martie 1868 are loc o încercare, eșuată, de asasinat asupra Prințului Alfred, Duce de Edinburgh şi tatăl Reginei Maria a României. Pe 12 martie 1870, Antoine d'Orléans, duce de Montpensier, care speră la tronul spaniol, îl ucide în duel pe Infantele Enrique, Duce de Sevilla, fratele regelui-consort al Spaniei. Pe 12 martie 1907, Răscoala țăranilor atinge apogeul în Muntenia și Oltenia. Se înregistrează demisia guvernului conservator prezidat de Gheorghe Cantacuzino şi se formează un guvern liberal, în frunte cu Dimitrie A. Sturdza. Pe 12 martie 1914, Constantin Brâncuși are prima expoziție personală, la New York. Pe 12 martie 1918, Moscova devine capitala Rusiei, după ce Sankt Petersburg a deținut acest statut timp de 215 ani. Pe 12 martie 1930, Mahatma Gandhi conduce un marș de 200 de mile, 350 de kilometri, spre litoral, cunoscut sub numele de "Marșul Sării", pentru a protesta față de monopolul britanic pe sare. Pe 12 martie 1938, prin Anschluss, Germania Nazistă anexează Austria. Pe 12 martie 1940, în Războiul de Iarnă, Finlanda semnează Tratatul de pace de la Moscova, cu Uniunea Sovietică, cedând aproape toată Carelia finlandeză.

Pe 12 martie 1947, președintele Harry Truman, în mesajul adresat Congresului SUA, prezintă programul politicii externe, cunoscut sub denumirea Doctrina Truman. Doctrina este proclamată pentru a ajuta la stoparea răspândirii comunismului. Pe 12 martie 1961, echipa de handbal masculin a României a câștigat Campionatul Mondial din RFG, după ce a învins în finală echipa Cehoslovaciei, scor 9-8. România a devenit, astfel, pentru prima dată campioană mondială. Pe 12 martie 1990 a fost adoptată Proclamația de la Timișoara, în cadrul unei manifestații populare desfășurate în Piața Operei. Pe 12 martie 1993, Coreea de Nord anunță că se va retrage din Tratatul de neproliferare a armelor nucleare și refuză să permită accesul inspectorilor la site-urile sale nucleare. Pe 12 martie 1994, Biserica anglicană a acceptat și femei-preot, pentru prima dată în ultimii 460 de ani. Pe 12 martie 2000, într-un act istoric fără precedent, Papa Ioan Paul al II-lea a cerut iertare pentru păcatele comise de Biserica Catolică de-a lungul existenței sale milenare. Pe 12 martie 2003, premierul Serbiei, Zoran Djindjic, a fost asasinat la Belgrad. Pe 12 martie 2009, finanțistul Bernard Madoff se declară vinovat pentru una dintre cele mai mari fraude din istoria Wall Street. Pe 12 martie 2011, la o zi după cutremurul din Japonia, un reactor de la Centrala nucleară Fukushima Daiichi se topește, explodează și eliberează radioactivitate în atmosferă.

Nașteri pe 12 martie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 12 martie, de la teologul irlandez George Berkeley, născut pe 12 martie 1685, sau poetul şi prozatorul român Mateiu Caragiale, născut pe 12 martie 1885, şi până la scriitorul şi scenaristul român Constantin Chiriță, născut pe 12 martie 1925, sau actriţa şi cântăreaţa americană Liza Minnelli, născută pe 12 martie 1946.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 12 martie s-au născut personalităţi precum artistul român George Nicolescu, născut pe 12 martie 1950, Steve Harris, basistul și fondatorul trupei Iron Maiden, născut pe 12 martie 1957, sau actorul american Aaron Eckhart, născut pe 12 martie 1968.

Decese pe 12 martie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 12 martie. Dintre acestea amintim pe Papa Grigore cel Mare, decedat pe 12 martie 604, Simeon Noul Teolog, mistic bizantin, decedat pe 12 martie 1022, scriitorul german Heinrich Mann, decedat pe 12 martie 1950, actorul american John Cazale, decedat pe 12 martie 1978, violonistul american Yehudi Menuhin, decedat pe 12 martie 1999, sau premierul sârb Zoran Djindjic, asasinat pe 12 martie 2003, sau scriitorul basarabean Nicolae Dabija, decedat pe 12 martie 2021.

România i-a pierdut într-o zi de 12 martie, printre alţii, pe scriitorul George Călinescu, decedat pe 12 martie 1965, pictorul Victor Brauner, decedat pe 12 martie 1966, preotul catolic Géza Pálfi, decedat pe 12 martie 1984, fotbalistul Iuliu Bodola, decedat pe 12 martie 1993, sau actorul Ovidiu Iuliu Moldovan, decedat pe 12 martie 2008.

