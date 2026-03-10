Directorul Aramco vorbeşte despre "consecinţe catastrofale" pentru economia mondială

Directorul general al companiei saudite Aramco a avertizat asupra " consecințelor catastrofale " pentru economia mondială dacă exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz continuă să fie blocate.

Compania petrolieră controlată de stat folosește instalații de depozitare din întreaga lume pentru a satisface cererea clienților, în timp ce se confruntă cu "de departe cea mai mare criză cu care s-a confruntat industria petrolieră și gazieră din regiune", a declarat Amin Nasser într-o conferință privind rezultatele financiare, conform Semafor.

De asemenea, își intensifică fluxurile de petrol prin conducta sa est-vest pentru a transporta țițeiul către clienți prin Marea Roșie, ocolind Strâmtoarea Ormuz.

Cel mai mare exportator de petrol din lume a refuzat să comenteze nivelurile actuale de producție, dar a sugerat că își reduce producția din cauza lipsei rutelor de export.

Articolul continuă după reclamă

Producția ar putea fi reluată în câteva zile, a spus Nasser.

Aramco își repornește, de asemenea, cea mai mare rafinărie după ce un atac cu drone asupra uzinei Ras Tanura a dus la o închidere, dar continuă să se confrunte cu atacuri asupra instalațiilor sale.

Compania a anunțat o creștere a dividendului de bază, în ciuda faptului că a raportat o scădere de 12% a profitului la 104,7 miliarde de dolari. Aceasta va aduce plata minimă către acționari la 87,6 miliarde de dolari în acest an, cea mai mare parte urmând să meargă către guvernul saudit.

