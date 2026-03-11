Antena Meniu Search
x

Curs valutar

18.000 de oameni evacuați, după descoperirea unei bombe de 250 kg din al Doilea Război Mondial în Germania

18.000 de oameni au fost evacuați după descoperirea unei bombe neexplodatede 250 de kg, provenind din al Doilea Război Mondial, în Germania.  

de Redactia Observator

la 11.03.2026 , 12:44
18.000 de oameni evacuați, după descoperirea unei bombe de 250 kg din al Doilea Război Mondial în Germania Ofițeri de poliție se îndreaptă cu mașina spre șantierul demolat al Podului Carola - Profimedia

Aproximativ 18.000 de oameni din orașul german Dresda au trebuit să fie evacuați, după ce o bombă din al Doilea Război Mondial a fost descoperită în apropierea fostului pod Carola, care s-a prăbușit în râul Elba în 2024.

Potrivit BBC, citat de Mediafax, bomba neexplodată este de origine britanică și cântărește 250 de kilograme.

Poliția locală a anunțat, miercuri, faptul că zona de evacuare a fost izolată, iar în momentul în care nu mai sunt persoane în zonă, poate începe operațiunea de dezamorsare a bombei.

Articolul continuă după reclamă

Autoritățile pun la dispoziție cazare de urgență la Centrul Expozițional din Dresda pentru persoanele afectate de această evacuare, iar autobuze și tramvaie suplimentare vor circula către această locație.

Perimetru de 1.000 de metri în jurul bombei

Pompierii din Dresda afirmă că aceasta este cea mai mare evacuare din istoria orașului pentru un astfel de incident.

Potrivit DPA, zona de evacuare acoperă un perimetru de 1.000 de metri în jurul locului descoperirii bombei și include repere importante ale orașului, precum biserica Frauenkirche și opera Semperoper.

Informația vine după ce alte patru bombe au fost găsite în timpul lucrărilor de demolare a podului Carola.

Dresda a fost atacată de aviația britanică în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în februarie 1945. În zilele care au urmat, britanicii și aliații americani au aruncat aproape 4.000 de tone de bombe în timpul atacului asupra orașului.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

evacuare oameni bomba
Înapoi la Homepage
Ce a putut spune fiul lui Ion Ţiriac despre bani! Declaraţiile unui miliardar care spun totul despre caracterul său
Ce a putut spune fiul lui Ion Ţiriac despre bani! Declaraţiile unui miliardar care spun totul despre caracterul său
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Gheorghe Mustață, reacție dură după ce meciul FCSB – Metaloglobus a fost mutat de trei ori: „Suporterii n-au nicio putere!”
Gheorghe Mustață, reacție dură după ce meciul FCSB – Metaloglobus a fost mutat de trei ori: „Suporterii n-au nicio putere!”
SUA au cerut dislocarea în România de trupe și „echipamente non-cinetice”. AUR vrea să boicoteze votul de aprobare
SUA au cerut dislocarea în România de trupe și „echipamente non-cinetice”. AUR vrea să boicoteze votul de aprobare
Dana Marijuana, prima reacție după moartea Gianinei Gheorghiu. Lacrimi și durere, după ce rapperița s-a stins la 37 de ani
Dana Marijuana, prima reacție după moartea Gianinei Gheorghiu. Lacrimi și durere, după ce rapperița s-a stins la 37 de ani
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteți de acord ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale operaţiuni în Iran?
Observator » Ştiri externe » 18.000 de oameni evacuați, după descoperirea unei bombe de 250 kg din al Doilea Război Mondial în Germania