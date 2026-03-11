Compania franceză Thales lansează un sistem european de apărare aeriană şi antirachetă, similar cu "Iron Dome"

Compania franceză Thales a anunţat, miercuri, că lansează propriul sistem de apărare antiaeriană, similar cu scutul antirachetă israelian "Iron Dome". SkyDefender va fi capabil să detecteze rachete la o distanță de până la 5.000 de kilometri și va acționa "în câteva secunde". Sistemul de apărare va fi compatibil cu o gamă largă de radare și sisteme de apărare, inclusiv cu cele de la diferiți producători și cu platforme existente din generațiile anterioare.

Potrivit comunicatului transmis de compania Thales, SkyDefender este un sistem integrat de apărare aeriană și antirachetă, "multi-strat și multi-domeniu", care oferă protecție împotriva tuturor tipurilor de amenințări aeriene, pe uscat, pe mare și în spațiu.

Acesta integrează o rețea de senzori și sisteme de interceptare avansate, împreună cu un sistem versatil de comandă și control. Datorită arhitecturii sale, SkyDefender este pe deplin compatibil cu sistemele de apărare aeriană deja existente.

Scutul de apărare ar urma să folosească şi inteligenţă artificială prin platforma cortAIx. Astfel, ar oferi superioritate operațională și o apărare proactivă împotriva atacurilor cibernetice și a noilor tipuri de amenințărilor.

"Thales este mândră să contribuie la suveranitatea națiunilor noastre prin SkyDefender, domul global de apărare aeriană și antirachetă bazat pe cele mai avansate tehnologii ale noastre, de la protecția împotriva dronelor până la capacități de avertizare timpurie.

Prin SkyDefender, Thales oferă un sistem testat în condiții reale de luptă, ușor de integrat și disponibil chiar astăzi, confirmând poziția noastră de partener de încredere pe termen lung pentru forțele armate", a declarat vice Hervé Dammann, vicepreședintele executiv pentru Sisteme Terestre și Aeriene Thales.

Cum va funcţiona scutul aerian de apărare

Potrivit companiei franceze, SkyDefender oferă protecție completă împotriva tuturor tipurilor de amenințări aeriene, de la câțiva kilometri până la câteva mii de kilometri:

Rază scurtă : Sistemul ForceShield este conceput pentru protecția forțelor, a infrastructurilor vitale și a obiectivelor sensibile la distanțe scurte și foarte scurte, precum dronele.

: Sistemul ForceShield este conceput pentru protecția forțelor, a infrastructurilor vitale și a obiectivelor sensibile la distanțe scurte și foarte scurte, precum dronele. Rază medie : Pentru protecția la nivel de teatru de operații. Sistemul SAMP-T NG, dezvoltat de consorțiul eurosam , are o rază de angajare de până la 150 km și include radarul Ground Fire al Thales, cu o rază de detectare de 350 km și acoperire de 360°/90°, destinat apărării aeriene de rază medie.

: Pentru protecția la nivel de teatru de operații. Sistemul SAMP-T NG, dezvoltat de consorțiul , are o rază de angajare de până la 150 km și include radarul Ground Fire al Thales, cu o rază de detectare de 350 km și acoperire de 360°/90°, destinat apărării aeriene de rază medie. Rază lungă: pentru protecția împotriva amenințărilor de mare distanță, cu capabilități de avertizare timpurie. Sistemul oferă o capacitate unică ce permite forțelor armate să urmărească și să identifice ținte greu de detectat, inclusiv avioane de luptă și rachete balistice, contribuind la consolidarea supravegherii domeniului spațial. Radarele SMART-L MM și UHF ale Thales sunt capabile să detecteze potențiale amenințări la distanțe de până la 5.000 km.

În plus, compania Thales Alenia Space oferă soluţii de avertizare timpurie din orbită geostaționară, prin sateliți echipați cu senzori în infraroșu capabili să detecteze lansarea unei rachete și să determine cu precizie locul de unde a fost lansată, chiar înainte ca aceasta să intre în zona acoperită de radarele terestre. În combinație cu radarele terestre UHF avansate, noul sistem va asigura capacitatea de supraveghere permanentă, detectare timpurie și urmărire a traiectoriei amenințărilor pe distanțe lungi. Toate aceste sisteme, alimentate de AI, vor funcționa simultan prin intermediul sistemului de comandă și control SkyView.

De asemenea, SkyDefender este compatibil cu o gamă largă de senzori și sisteme de armament, inclusiv cu cele produse de diferiți producători, precum și cu platformele existente din generațiile anterioare.

Daniela Ciucă

