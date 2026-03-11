De ce a renunţat o fotbalistă iraniană la azilul din Australia după refuzul de a cânta imnul naţional la meci

Una dintre fotbalistele iraniene care solicitase şi primise azil în Australia, după participarea la Cupa Asiei, s-a răzgândit în cele din urmă după ce a vorbit cu coechipierele sale, au anunţat, miercuri, autorităţile australiene, citate de AFP, potrivit Agerpres.

Şapte jucătoare ale naţionalei feminine a Iranului ceruseră azil în Australia după ce au refuzat, la începutul lunii martie, să cânte imnul naţional înaintea meciului cu Coreea de Sud din Cupa Asiei, disputat la Sydney, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Pentru acest gest, ele, inclusiv căpitanul Zahra Ghanbari, au fost catalogate drept "trădătoare" în Iran.

Pentru acest gest, jucătoarele, inclusiv căpitanul Zahra Ghanbari, au fost etichetate drept "trădătoare" în ţara lor.

Restul delegaţiei, care iniţial avea 26 de membri, a părăsit Australia spre Malaezia marţi seara.

De atunci, una din iranience "s-a răzgândit" după ce "a vorbit cu unele dintre coechipierele care plecaseră", a declarat, miercuri, ministrul australian de interne Tony Burke în Parlament.

"Ele au încurajat-o să contacteze ambasada Iranului", a adăugat ministrul.

În urma acestui apel a fost dezvăluită locaţia în care se aflau fotbalistele care ceruseră protecţie, ceea ce a determinat autorităţile australiene să le transfere într-un loc sigur.

Restul delegaţiei iraniene, care număra iniţial 26 de membri, a părăsit Australia marţi seara cu destinaţia Malaezia, ajungând miercuri dimineaţă pe Aeroportul Internaţional din Kuala Lumpur. Ministrul australian a precizat că, pe aeroportul din Sydney, fiecare jucătoare a avut posibilitatea de a solicita azil în mod privat, fără prezenţa oficialilor care le însoţeau.

Potrivit BBC, contactul dintre jucătoare şi membri ai comunităţii iraniene din Australia ar fi avut loc într-un hotel de pe Gold Coast, unde mai multe fotbaliste au fost văzute discutând relaxat cu activişti locali. Unii membri ai diasporei iraniene au încercat să stabilească legături cu echipa după ce o prezentatoare a televiziunii de stat din Iran le-a numit "trădătoare" pentru refuzul de a cânta imnul naţional, iar temerile au crescut în legătură cu posibile represalii împotriva lor sau a familiilor lor.

